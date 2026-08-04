Vill du utvecklas, utmanas och lyckas tillsammans med ett starkt team?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Norrköping Visa alla säljarjobb i Norrköping
2026-08-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exaltera Marketing AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
På Exaltera Marketing tror vi att de bästa resultaten skapas av människor som trivs, utvecklas och vågar utmana sig själva. Nu söker vi dig som vill ha ett socialt och utvecklande jobb där du får möjlighet att växa inom försäljning och bygga erfarenheter för framtiden.
Vi söker nu nya säljare med utgångspunkt i Norrköping.
En arbetsplats där du får växa
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du med personliga kundmöten där du representerar välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Genom event, kampanjer och kunddialoger hjälper du människor att hitta lösningar som passar deras behov.
Du får en varierad vardag där du hela tiden utvecklar din kommunikation, ditt självförtroende och dina säljkunskaper. Här får du chansen att testa dina gränser, lära dig nya saker och se resultatet av ditt eget arbete.
Du utgår från vårt kontor i Norrköping och blir en del av ett team där vi hjälper varandra framåt, delar framgångar och skapar en positiv arbetsmiljö tillsammans.
Vi ger dig rätt förutsättningar att lyckas
Garantilön kombinerad med en attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Gedigen introduktion och praktisk säljutbildning
Kontinuerlig coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa inom företaget
En arbetsplats med energi, gemenskap och höga ambitioner
Vi gillar att fira när det går bra
Vi tycker att engagemang ska uppmärksammas. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar och bonusaktiviteter där du kan vinna fina priser, exempelvis:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort
Andra attraktiva vinster
Vi tror att du är någon som
Tycker om att träffa nya människor
Är positiv och gillar att utvecklas
Motiveras av att nå mål
Har ett eget driv och tar ansvar
Vill vara en del av ett lag där alla bidrar
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Vi tror att rätt inställning, energi och vilja att utvecklas är det som skapar framgång.
Ta nästa steg med oss
Vill du ha ett jobb där du får utvecklas snabbt, träffa nya människor och påverka din egen framtid?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Norrköping. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
602 12 NORRKÖPING Jobbnummer
10021997