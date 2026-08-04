Integrationsutvecklare inom API och Kafka
Avaron AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-08-04
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Sollentuna
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-04Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kommer in i en miljö där integrationer är avgörande för att kundprojekt ska fungera stabilt, effektivt och med hög kvalitet. Här får du arbeta nära både kunder och interna intressenter för att omsätta behov till fungerande lösningar i en etablerad integrationsplattform.
Rollen kombinerar teknik och samarbete. Du hjälper till att sätta upp integrationer utifrån olika behov, använder och anpassar återanvändbara komponenter och säkerställer att lösningarna följer etablerade best practices. Java är en viktig del av rollen, även om tyngdpunkten ligger på integration, konfiguration och kvalitetssäkring snarare än renodlad utveckling varje dag.
Det här är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta hands-on med moderna integrationslösningar i en teknisk miljö med bland annat Java, Kubernetes och automatisering.
ArbetsuppgifterDu sätter upp och konfigurerar integrationer i integrationsplattformen utifrån kunders och verksamhetens behov.
Du samlar in, tolkar och konkretiserar integrationskrav tillsammans med kundteam och interna intressenter.
Du använder och anpassar återanvändbara komponenter i Java för att skapa hållbara integrationslösningar.
Du testar, kvalitetssäkrar och följer upp integrationer för att säkerställa stabilitet och kvalitet.
Du bidrar till att lösningarna följer best practices inom integration, automatisering och teknisk implementation.
Du arbetar i Linux- och WSL-miljöer och använder relevanta verktyg för automatisering, loggning och paketering i det dagliga arbetet.
Krav2–4 års praktisk erfarenhet av API Management och/eller Apache Kafka.
3–5 års erfarenhet av Javautveckling.
Praktisk erfarenhet av PostgreSQL.
Goda kunskaper i GitHub Actions och Ansible Tower för automatisering.
Praktisk erfarenhet av Azure Kubernetes Service (AKS) samt en god förståelse för Kubernetes-kluster.
Erfarenhet av Linux- och WSL-miljöer.
Kunskap om Splunk, Fluent Bit och Helm Charts.
Du har god kommunikativ förmåga och vana att samla in och förstå integrationskrav från kundteam och andra intressenter.
Du trivs i en operativ och praktisk roll med fokus på integrationer, konfiguration och samarbete snarare än en renodlad arkitekt- eller utvecklarroll.
MeriterandeErfarenhet av Angular, JavaScript och Bash-skript.
Tidigare erfarenhet från integrationsavdelningar eller integrationsprojekt.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8169455-2130747". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Solna station (visa karta
)
169 68 SOLNA Jobbnummer
10021998