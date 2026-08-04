Fullstackutvecklare inom .NET och Angular
Avaron AB / Datajobb / Finspång Visa alla datajobb i Finspång
2026-08-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Finspång
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-04Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en tekniktung industrimiljö där interna applikationer har en tydlig påverkan på verksamheten. Här utvecklar du lösningar som används för allt från simulering och analys till uppföljning av interna processer och stöd för affärskritiska arbetssätt.
Du blir en del av en utvecklingsavdelning med två team som arbetar parallellt i flera initiativ. Rollen är bred och kombinerar backend- och frontendutveckling, med möjlighet att lägga lite mer tyngd där du har din styrka samtidigt som du bidrar i hela lösningen.
Du arbetar nära verksamheten och interna intressenter, vilket gör att du får förstå behoven bakom lösningarna och vara med och forma hur applikationerna utvecklas vidare. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera .NET och Angular med verksamhetsnära utveckling i en avancerad teknisk miljö.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och vidareutvecklar interna applikationer i både backend och frontend.
Du bidrar till lösningar för simulering och analys kopplade till tekniska system.
Du bygger dashboard- och uppföljningslösningar för interna processer och orderflöden.
Du arbetar med verksamhetskritiska applikationer som stöttar interna arbetssätt och processer.
Du samarbetar nära verksamheten för att fånga affärsbehov och omsätta dem till hållbara tekniska lösningar.
Du kommunicerar med olika intressenter och bidrar till ett effektivt samarbete inom teamet.
Krav3–7 års erfarenhet av systemutveckling.
Erfarenhet av utveckling i .NET.
Erfarenhet av Angular.
Erfarenhet av SQL Server.
Erfarenhet av Azure DevOps.
Du arbetar gärna verksamhetsnära och har god förståelse för affärsbehov.
Du har god samarbetsförmåga och kommunicerar väl med olika intressenter.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8169447-2130751". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Finspång Station (visa karta
)
612 30 FINSPÅNG Jobbnummer
10022001