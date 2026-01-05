Vårdenhetschef
Region Jönköpings län / Sjukvårdschefsjobb / Jönköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Jönköping
2026-01-05
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Öron- näs- och halskliniken, Region Jönköpings län
Vill du leda en verksamhet som varje dag gör skillnad för invånare i hela Jönköpings län? Som vårdenhetschef på öron-, näs- och halskliniken i Jönköping får du möjlighet att arbeta nära engagerade medarbetare, utveckla verksamheten och bidra till en säker och tillgänglig öron-, näsa- och halssjukvård. Här väntar ett stimulerande uppdrag där ditt ledarskap skapar riktning och arbetsglädje.
Rollen som vårdenhetschef
Med kvalitet, omtanke och expertis i varje möte är vårt mål att erbjuda våra invånare en säker, tillgänglig och kvalitativ öron-, näsa- och halssjukvård. Vårdenhetschefen ansvarar för att leda och samordna öron-, näs- och halsmottagningen i länet. Du utvecklar verksamheten tillsammans med medarbetarna och skapar en arbetsmiljö där alla vill göra sitt bästa. Du är öppen och respektfull kring andras synsätt, kunskaper och erfarenheter, och du leder på ett tydligt sätt som anpassas utifrån verksamhetens behov.
Du ansvarar för att planera, utveckla och följa upp verksamhet. I rollen har du även det övergripande ansvaret för daglig styrning inklusive bemanning på både kort och lång sikt. Du arbetar för att säkerställa en bemanning som stödjer både patientsäkerhet och ett hållbart arbetsliv. Som vårdenhetschef har du ett övergripande arbetsmiljöansvar och ansvarar för att skapa en trygg, hållbar och utvecklande arbetsmiljö för vårdpersonalen. Du ska kunna hantera ekonomiska frågor såsom budget och uppföljning av enhetens ekonomi tillsammans med verksamhetschef och controller.
Medarbetargruppen består av cirka 28 personer med yrkesrollerna sjuksköterska och undersköterska som arbetar i Jönköping, Eksjö och Värnamo. Din basplaceringsort är i Jönköping, men du behöver vara flexibel att i tjänsten kunna resa mellan orterna för att möta dina medarbetare.
Som vårdenhetschef är du direkt underställd öron-, näs- och halsklinikens verksamhetschef. Du ingår i klinikens ledningsgrupp som består av administrativ enhetschef, områdeschef för audionommottagningen, verksamhetsutvecklare, verksamhetschef, biträdande verksamhetschef, controller och HR-partner. I uppdraget ingår att aktivt verka för ett gott samarbete inom öron-, näs- och halsklinikens länsklinik samt med övriga enheter i regionen.
Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi erbjuder en tillsvidareanställning i din grundprofession och ett tidsbegränsat chefsförordnande med möjlighet till förlängning.
Din blivande arbetsplats
Öron-, näs- och halskliniken är en länsklinik som tar hand om patienter med sjukdomar och skador i öron-, näs- och halsområdet. Vi bedriver verksamhet i Eksjö/Nässjö, Jönköping och Värnamo. Kliniken består av flera olika enheter, öron-, näs- och halsmottagningar, sömnapnémottagningar, audionommottagningar och en hörselteknisk avdelning. På Länssjukhuset Ryhov i Jönköping finns även vår akuta verksamhet och våra slutenvårdsplatser. Totalt är vi cirka 110 medarbetare.
På kliniken värdesätter vi en god arbetsmiljö där samarbete, lyhördhet, öppenhet och delaktighet är viktigt. Tillsammans arbetar vi för en tillgänglig och högkvalitativ öron-, näs och halssjukvård för invånare i alla åldrar i Jönköpings län.
Läs gärna mer om vår klinik här: Öron-, näs- och halskliniken som arbetsplats (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/Oron-nas-och-halskliniken/).Publiceringsdatum2026-01-05Profil
För att vara aktuell för tjänsten har du utbildning inom hälso- och sjukvård, högskoleutbildning är meriterande. Det är en fördel om du har erfarenhet från vården och ledarskap. Kunskap om schemaläggning, arbetsledning, förbättringsarbete och processer ser vi som positivt. Eftersom resor förekommer i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Som person har du ett stort intresse för gruppdynamik och arbetsmiljö. Du är duktig på att prioritera, planera och organisera arbetet samt ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Är du en stjärna på att samarbeta med andra, att lyssna och kommunicera? Detta är också viktiga egenskaper i jobbet som vårdenhetschef. Du har även lätt för att ställa om när förutsättningarna ändras och vågar utmana, tänka nytt och ser möjligheter i förändringar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Tjänsten är en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett tidsatt chefsförordnande. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder dig ett stimulerande, roligt och omväxlande arbete på vår länsklinik. Som vårdenhetschef på öron-, näs- och hals mottagningen får du vara med och utveckla, leda och planera en verksamhet med kompetent, engagerad och professionell personal.
För att du skall ha goda möjligheter att lyckas som chef erbjuder Region Jönköpings län flera olika chefsutbildningar, samt nätverk för engagerat ledarskap. Att vara chef i Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Att-vara-chef/).
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Aram Pawahi, via telefon 010-242 90 81 eller mail aram.pawahi@rjl.se
. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 1 februari 2026, urval kan komma att ske löpande. Vi planerar att genomföra första intervjuer eftermiddagstid den 10 februari och förmiddagstid den 12 samt 16 februari, tack på förhand att du noterar datumen.
Vänligen bifoga ditt CV med din ansökan eller registrera motsvarande uppgifter i ansökningsformuläret. Observera att vi har tagit bort det personliga brevet i denna rekrytering och istället får du besvara några frågor som är aktuella för tjänsten.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K1423/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
Husargatan 4 (visa karta
)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9668587