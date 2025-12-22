Vårdenhetschef
Kirurgmottagningen/Endoskopienheten, Värnamo sjukhus
Välkommen att leda en verksamhet som levererar högkvalitativ vård och skapar goda resultat för patienter och personal.
Rollen som vårdenhetschef
Som vårdenhetschef har du ett delegerat ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du är direkt underställd biträdande verksamhetschef och är en del av ledningsgruppen vilket innebär att du är engagerad i hela verksamhetens resultat och utveckling.
Du ansvarar för att värna om och utveckla medarbetarnas kompetens, skapa trygghet och verkar för en god arbetsmiljö vilket skapar förutsättning för öppenhet och delaktighet. I rollen ingår ansvar för medarbetar- och lönesamtal på enheten. Tillgång till stödfunktioner inom ekonomi och HR finns att tillgå.
I rollen har du även det övergripande ansvaret för daglig styrning inklusive bemanning på både kort och lång sikt. I uppdraget förväntas du känna ansvar för verksamhetsområdet som helhet och ett bra samarbete med övriga kliniker.
Din blivande arbetsplats
På arbetsplatsen arbetar 15 medarbetare, endoskopister, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi arbetar teambaserat med gastro- och koloskopier. Arbetet sker måndag till fredag, dagtid.
Vår målsättning är att ge patienten bästa möjliga vård och bemötande i en trygg och säker miljö, rätt och effektivt varje gång. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig trygga, uppskattade och inspirerade att göra sitt bästa. Förutom vårdarbetet arbetar vi med ständiga förbättringar, tillgänglighet och patientsäkerhet.
Kirurgkliniken är en regionövergripande klinik med verksamhet på Höglandssjukhuset i Eksjö, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och på Värnamo sjukhus. Organisatoriskt tillhör kirurgkliniken verksamhetsområde Kirurgisk vård inom Region Jönköpings län. Läs mer om kirurgkliniken här:
Kirurgkliniken i Region Jönköpings län
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill leda och utveckla personalen och har förmåga att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö!
Har du tidigare erfarenhet av ledningsuppdrag ser vi det som positivt.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en utvecklande och spännande tjänst inom kirurgisk verksamhet där du kommer att ha ett nära samarbete med klinikens övriga chefer. Du får en tillsvidareanställning på heltid i din grundprofession med ett tidsatt förordnande. Regionen erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling utifrån tidigare erfarenhet.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen.
Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta:
Biträdande verksamhetschef Wiveca Rydin, tfn: 010-244 84 04, wiveca.rydin@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 20 januari 2026. Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av personlighets-och kapacitetstest, som en del av rekryteringsprocessen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län
