Vårdcentralchef
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Vi söker dig
Vi söker dig som vill bli vårdcentralchef på Närhälsan Högsbo vårdcentral med ambitionen att utveckla verksamheten tillsammans med alla medarbetare. Som vårdcentralchef hos oss får du möjlighet att utvecklas i ditt ledarskap tillsammans med kollegor i områdets ledningsgrupp och dina medarbetare på vårdcentralen.
Om oss
Närhälsan Högsbo vårdcentral är centralt belägen i Göteborg. Vi har för närvarande 10 700 listade patienter i alla åldrar. I vårt uppdrag ingår även BVC, HSV, ÄVO och LSS. Under året kommer vi fortsätta att utveckla teamarbete för att stärka kontinuitet och samarbete mellan samtliga medarbetare. Vidare arbetar vi med tillgänglighet och bemötande som två viktiga områden. På vårdcentralen arbetar cirka 30 medarbetare och vi uppfyller Krav- och kvalitetsbokens krav på kompetens inom Vårdval Vårdcentral.
Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västra Götalandsregionens vision "Det goda livet". Vi eftersträvar en god balans mellan arbetsliv och privatliv och värnar om våra medarbetares hälsa.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta våra patienters behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Som vårdcentralchef är du ansvarig för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du är verksamhetens ansikte utåt och arbetar aktivt med marknadsföring. En av dina viktigaste uppgifter är att stimulera ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete för att verksamheten ska vara attraktiv och konkurrenskraftig, för såväl medarbetare som invånare. Som chef har du en viktig roll i att inspirera till nya arbetssätt där framtidens digitalisering står högt på agendan.
Du ingår i primärvårdsområdets ledningsgrupp och tillsammans driver vi hela områdets utveckling. Ett nära samarbete bedrivs med andra vårdcentralchefer liksom med stödfunktionerna HR, ekonomi och verksamhetsutveckling. Samverkan sker också med sjukhus och kommun, liksom med lokala patientorganisationer och intressegrupper.
Om dig
Du har relevant högskoleutbildning för uppdraget och har erfarenhet från arbete som chef och/eller ledare, med fördel inom hälso- och sjukvårdsverksamhet. Du har även chefs- och/eller ledarutbildning samt tidigare erfarenhet från arbete med personal- och resultatansvar. Erfarenhet av arbete inom primärvård är meriterande.
Vi söker dig som är tydlig och lyhörd i ditt ledarskap. Dessutom är du mål- och resultatorienterad, samt har ett stort intresse och vilja att driva utveckling. Du har en god analytisk förmåga och ett strategiskt arbetssätt för att stödja verksamheten. I ditt ledarskap är du en person som är lyhörd samt engagerar, motiverar och involverar din personal för att driva verksamheten framåt.
Du är en förebild och normskapare som är lojal med organisationen och de beslut som fattats. Genom delaktighet skapar du förutsättningar för gott samarbete på arbetsplatsen. Att utveckla dig själv är en del av din vardag. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.
Övrigt
Urval sker löpande under ansökningstiden och vi planerar för intervjuer den 3 juni på Regionens Hus i Göteborg.
Chefsrekrytering inom Närhälsan följer chefsrekryteringsprocessen i Västra Götalandsregionen och vi utgår från våra fyra chefskriterier. Som en del av urvalsprocessen kommer även djupintervju och testning ske gentemot Center för chefsrekrytering i Göteborg den10 junidär du förväntas vara tillgänglig.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Publiceringsdatum 2026-04-24
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Markmyntsgatan 14A (visa karta
)
414 80 GÖTEBORG Arbetsplats
Närhälsan Högsbo vårdcentral Kontakt
HR-specialist Rekrytering
Hanna Niklasson 076-5294387 Jobbnummer
9873126