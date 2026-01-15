Vårdbiträde till hemtjänsten i Hede
2026-01-15
Välkommen till Härjedalens kommun!
I Härjedalens kommun finns plats för både arbete och fritid, för eget ansvar och personlig utveckling. Som medarbetare hos oss får du möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter och bidra till vårt övergripande mål; att ständigt förbättra vårt samhälle för Härjedalingarnas bästa! Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt.
Kom till oss där du gör skillnad varje dag! Vi söker dig som vill utvecklas och jobba tillsammans med fantastiska kollegor.
Nu söker vi vårdbiträden till hemtjänsten i Hede. Du tar tillsammans med dina arbetskamrater ansvar för de insatser som ska göras under ett arbetspass. Vi arbetar utifrån fast omsorgskontakt där du som arbetar med våra brukare är en viktig länk mellan de olika vårdaktörerna och anhöriga.
Rekrytering sker löpande. Tillträde enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Uppgifterna består av arbetsinsatser i brukarens hem enligt biståndsbeslut (SOL) och vårdplaner (HSL). Som vårdbiträde utför du planerade insatser utifrån brukarens behov och individuella genomförandeplaner.
• Du arbetar med förekommande arbetsuppgifter inom vård och omsorg utifrån ett salutogent förhållningssätt.
• Du står närmast den boende och har därmed en nyckelroll i teamet med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
• Du medverkar vid vårdplanering och för social dokumentation.
• Du deltar i utveckling av verksamheten och arbetet med vår värdegrund som är en viktig del inom äldreomsorgen.
Arbetet innebär dag- och kvällstjänst samt varannan helg. KvalifikationerKvalifikationer
• B-körkort.
Meriterande:
• Erfarenhet inom hemtjänst.
• Läkemedelsdelegering.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
• Du är lösningsfokuserad, har en hög grad av flexibilitet och är ansvarstagande.
• Du har ett genuint intresse för äldres hälsa och livskvalitet.
• Du har ett rehabiliterande förhållningssätt, som för dig är en självklarhet.
Då din arbetsplats är hemma hos våra brukare är det viktigt att du respekterar att du är i någon annans hem.
Vi erbjuder
• Friskvård på arbetstid.
• Ett nära och tydligt ledarskap samt en positiv arbetsgemenskap.
• Ett intressant och omväxlande arbete med många möjligheter.
• Delaktighet i utvecklingen av verksamheten.
• Kontinuerlig kompetensutveckling.
Kontaktinformation
Michaela Johansson, Enhetschef, 0684 - 168 83, michaela.johansson@herjedalen.se
Elisabeth Kallin, Skyddsombud kommunal, elisabeth.kallin@herjedalen.se
Arbetsplats
846 31 Hede Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5065277650". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens kommun
(org.nr 212000-2510), http://www.herjedalen.se Kontakt
Skyddsombud kommunal
Elisabeth Kallin elisabeth.kallin@herjedalen.se Jobbnummer
9686079