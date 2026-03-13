Vårdare Borgens LSS-Gruppbostad
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Vårdare Vikariat Borgens LSS Gruppbostad
Tjänst: Vikariat 3 månader (med eventuell möjlighet till förlängning)
Startdatum: 2026-04-01 (eller enligt överenskommelse)
Arbetstid: Dag, kväll, helg samt sovande jourer
Om oss: Borgens LSS Gruppbostad erbjuder stöd och omsorg för personer med funktionsnedsättning i en trygg och hemlik miljö. Vi arbetar utifrån individens behov och med ett personcentrerat förhållningssätt.
Arbetsuppgifter: Som vårdare ska du tillgodose brukarnas individuella behov och ge stöd i alla förekommande situationer i det dagliga livet. Målet är att stödja brukarna till ökat inflytande, självständighet och trygghet. Arbetet sker med respekt för brukarnas rätt till självbestämmande och integritet.
Du kommer att: Samverka med ställföreträdare, anhöriga, biståndshandläggare, daglig verksamhet, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Arbeta utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt, med tydliga och strukturerade rutiner Använda ett lågaffektivt och respektfullt bemötande gentemot brukare och kollegor Ansvara för social dokumentation enligt gällande rutiner
Krav: Vi söker dig som har utbildning inom vård och omsorg eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
God förmåga att arbeta självständigt och i team Svenskkunskaper i tal och skrift Personlig lämplighet är av stor betydelse
Meriterande: Erfarenhet av LSS-verksamhet Kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Erfarenhet av social dokumentation
Vi erbjuder: Ett utvecklande arbete i ett engagerat team Introduktion och stöd under vikariatet Ersättning
OmrådesChef
Martin Hellström Martin.hellstrom@arvidsjaur.se 0960-15536 Jobbnummer
