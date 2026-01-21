Vårdadministratör till Vårdcentralen Finspång/Skärblacka
Välkommen till Vårdcentralen Finspång och Vårdcentralen Skärblacka som är från och med årsskiftet 2024-2025 ett gemensamt verksamhetsområde.
Förändringen avser att ge en robust verksamhet som i framtiden är rustad för att klara av dom demografiska utmaningarna som vi står inför.
Verksamheterna har idag tillsammans närmare 26 000 listade patienter och en personalstyrka på cirka 110 medarbetare. Det nya verksamhetsområdet innefattar Vårdcentralen Finspång och Vårdcentralen Skärblacka samt Jourcentralen Finspång. Inkluderad i vårdcentralen Finspång finns även en filial i Rejmyre.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Läs gärna om vår karriärstege för vårdadministratörer och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som vårdadministratör innebär hos oss ett patientnära och omväxlande arbete med många olika arbetsuppgifter såsom medicinsk dokumentation, diagnosklassificering samt remiss- och posthantering. Kontroll av väntelistor samt bokningar och kallelser sker i nära samarbete med respektive läkare. Det kan även förekomma hantering av ärenden inkomna via Vårdguidens e-tjänster och Tele-Q. Verksamhetsutveckling ses som en självklar del i verksamheten och förekommer kontinuerligt.
Om dig
Du är utbildad vårdadministratör eller läkarsekreterare. Det är meriterande om du har erfarenhet inom området primärvård samt av journalsystemet Cosmic.
Du är trygg i dig själv och din yrkesroll. Du är lyhörd för andra människors behov, har lätt för att samarbeta och är flexibel i ditt arbetssätt. Du är inte främmande för att ta dig an nya utmaningar och utveckla nya arbetssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Tjänsten är ett vikariat på 100% till och med 31 augusti där start kan ske efter överenskommelse men så snart som möjligt. Tjänsten kan innebära arbete på både Vårdcentralen i Finspång och vårdcentralen i Skärblacka.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
