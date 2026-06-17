Nattoperatör till museum i centrala Stockholm
Tempest Security Sverige AB / Väktarjobb / Stockholm Visa alla väktarjobb i Stockholm
2026-06-17
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Nattoperatör till museum i centrala Stockholm
Vill du arbeta med säkerhet i en av Stockholms mest unika miljöer?
Vi söker nu en erfaren och engagerad väktare med inriktning mot operatörsarbete till vår bevakningscentral hos kund inom museiverksamhet i centrala Stockholm.
Det här är en renodlad nattjänst för dig som trivs med ansvar, teknik och säkerhetsarbete i en professionell miljö. Som operatör har du en central roll i kundens säkerhetsorganisation och arbetar med att övervaka, samordna och hantera säkerhetsrelaterade händelser för att säkerställa en trygg och säker verksamhet dygnet runt.
Hos oss får du möjligheten att arbeta i en samhällsviktig verksamhet där säkerhet, service och teknik möts i en spännande och utvecklande arbetsmiljö.
Om rollen
Du arbetar i en tekniskt avancerad miljö där service, säkerhetsmedvetenhet och professionalism är avgörande. Rollen kräver god samarbetsförmåga, ett lugnt arbetssätt och en tydlig förståelse för väktarens ansvar.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
I rollen som operatör/väktare ingår bland annat att:
Agera utifrån rollen som väktare enligt gällande lagar och riktlinjer
Hantera och övervaka tekniska säkerhetssystem
Utföra larmhantering och larmförmedling för samtliga objekt
Vidta åtgärder vid incidenter och avvikelser
Övervakning via CCTV
Ta emot externa besökare, entreprenörer och hantverkare
Administrera passerkort, personalkort och nycklar
Ta emot, registrera och följa upp felanmälningar
Arbeta nära gruppledare samt kundens säkerhetsorganisation
Utföra ronderingar och säkerställa att fastställda säkerhetsrutiner följs
Dokumentera händelser och rapportera enligt gällande rutiner
Vi söker dig som
Har fullständig väktarutbildning (VU1 och VU2)
Är laglydig, drogfri och godkänd av Länsstyrelsen för arbete inom auktoriserat bevakningsföretag
Har hög social kompetens och ett professionellt bemötande
Är flexibel, prestigelös och ansvarstagande
Är serviceinriktad, hjälpsam och lösningsorienterad
Behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift
Kan arbeta både självständigt och i team
Har ett genuint intresse för säkerhet och service
Har tidigare erfarenhet av arbete i bevakningscentral eller liknande miljö
Krav för tjänsten
Fullständig väktarutbildning (VU1 och VU2)
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet från liknande tjänst
God förmåga att förmedla information tydligt i tal och skrift på svenska och engelska
God datorvana
Meriterande
Erfarenhet av säkerhetssystemet Unison
Flerspråkighet
Ytterligare dokumenterade säkerhets- eller specialistutbildningar
Erfarenhet från bevakningscentral, larmcentral eller annan operativ säkerhetsfunktion
Vi erbjuder
En kvalificerad nattjänst i en unik museimiljö i centrala Stockholm
En central roll inom kundens säkerhetsorganisation
Ett varierande arbete där teknik, säkerhet och service möts
Möjlighet att utvecklas inom operativ säkerhet och säkerhetssystem
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
En arbetsplats som präglas av professionalism, kvalitet och samarbete
Om Tempest
På Tempest värdesätter vi nära samarbete med våra kunder. Vår styrka ligger i att matcha rätt medarbetare med rätt uppdrag, och därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering. Kunden deltar aktivt i urvalsprocessen för att säkerställa bästa möjliga matchning.
Anställningsvillkor
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Sex månaders provanställning
Lön: Enligt kollektivavtal
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Så ansöker du
Är du den vi söker?
Skicka in din ansökan via vår hemsida där du bifogar CV, personligt brev samt relevanta utbildningsbevis.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tempest Security Sverige AB
(org.nr 556695-6552), https://www.tempestsecurity.com/
112 59 STOCKHOLM Kontakt
Rekryteringsansvarig
Dennis Fahlström dennis.fahlstrom@tempest.se Jobbnummer
9967186