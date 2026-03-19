Vårdadministratör
Bra Liv Gislaved vårdcentral
Drivs du av ett omväxlande arbete med tempo och är en administrativ expert? Sök då tjänsten som vårdadministratör hos oss på Bra Liv Gislaved vårdcentral!
Rollen som vårdadministratör
Tjänsten är ett vikariat på heltid 100 % på ett år med möjlighet till förlängning och tillträde enligt överenskommelse. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara medicinsk dokumentation, diagnosklassificering samt övriga vårdadministrativa uppgifter.
Din blivande arbetsplats
Gislaveds vårdcentral med filialer i Anderstorp och Hestra är en del av Vårdcentralerna Bra Liv som är den regiondrivna primärvården inom Region Jönköpings län. Vår målsättning är "En bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet. Gislaveds vårdcentral har cirka 13 000 listade patienter och vi är cirka 65 medarbetare inom olika professioner och vårt arbete präglas av teamarbete baserat på patientens behov.
Våra kärnvärden är omtanke, helhet och kvalitet och vi bedriver fullskalig primärvård med högt förtroende i vår befolkning. Våra patienter ger oss väldigt goda omdömen.
Vi söker dig som är utbildad vårdadministratör/ läkarsekreterare, gärna med några års erfarenhet. Du har goda kunskaper i svenska och förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift. Det är önskvärt att du har erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic. I tjänsten kommer det även ingå arbete i kassa/receptionen så det är fördelaktigt om du har tidigare erfarenhet av liknande arbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, där flexibilitet, samarbetsförmåga, serviceinriktning, självständighet och struktur är förmågor vi värderar högt. Vi ser gärna att du är en positiv person som bidrar till en bra arbetsmiljö genom delaktighet. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du ett stimulerande och utvecklande arbete där samarbetet kring patienten är vår ledstjärna och ett gott resultat är målet. Du erbjuds ett omväxlande arbete med många kontaktytor där du blir vårdcentralens administrativa expert. I din roll får du också chans att delta i utvecklings- och förbättringsarbeten. Hos os oss kommer du ha ett varierat, roligt och spännande arbete där din kompetens tas tillvara och stimuleras. Möjlighet till distansarbete finns.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Alexandra Åberg 010- 24 423 92
Sista ansökningsdag är 2026-04-02, urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vår rekryteringsprocess
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B223/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
