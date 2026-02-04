Vårdadministratör
2026-02-04
Vill du arbeta i en miljö där utvecklingen av digitala tjänster, din noggrannhet och kompetens gör skillnad?
Allergicentrum söker nu en vårdadministratör som vill bli en viktig del av vårt team.
Här får du en central roll där dokumentation och diktatskrivning, samt utveckling av våra digitala tjänster är avgörande för våra patienter och medarbetare.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete där du kommer få delta i utvecklingen av vårdadministratörens roll på kliniken. Vår utmaning är framtiden! Vi vill följa med i utvecklingen och har många spännande projekt framåt.
Allergicentrum ingår i Medicincentrum och är en nytänkande klinik med 33 engagerade medarbetare som utreder och behandlar barn och vuxna med astma, allergi och överkänslighet. Verksamheten har tre mottagningar: barnmottagning, vuxenmottagning och en forskningsmottagning. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, dietist och vårdadministratörer.
Allergicentrum har en bred klinisk forskning, både nationellt och internationellt, där flera yrkesprofessioner är delaktiga. Undervisning och forskning sker också i nära samarbete med Linköpings universitet, vilket genomsyrar vår verksamhet och bidrar till ständig utveckling.
Vi arbetar i trevliga lokaler på Garnisonsområdet, nära Universitetssjukhuset i Linköping.
Läs gärna om vår karriärstege för vårdadministratörer och även om dina förmåner hos oss.
Som vårdadministratör hos oss kommer du att ha uppgifter inom dokumentation, bokning, registreringar i regionens datasystem, Cosmic. Du arbetar nära teamen med olika administrativa uppgifter och deltar med självklarhet i utvecklings- och kvalitetsarbeten, både i vårdverksamheten och den egna professionen. Vi arbetar med att utveckla vårdadministratörens roll på kliniken och strävar efter rätt använd kompetens. Schemaläggning och personalplanering i Tessa kommer att vara en del av dina arbetsuppgifter.
En stor del av arbetet består av diktatskrivning, vilket kräver noggrannhet, språklig säkerhet och förmåga att arbeta effektivt. Tjänsten är förlagd dagtid, måndag till fredag.
Arbetsgrupp
Allergicentrum är en liten enhet med stort engagemang för våra patienter. Här arbetar bland annat specialister inom allergologi, specialistsjuksköterskor och vårdadministratörer. Administratörsgruppen består idag av tre medarbetare med mycket erfarenhet.
Om dig
YH-utbildning till vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller motsvarande.
Vi söker dig som har utbildning inom vårdadministration eller motsvarande erfarenhet. Du är noggrann, strukturerad och har god förmåga att prioritera i ditt arbete. Du trivs med att arbeta i team men kan också ta eget ansvar när det behövs. God datorvana är en förutsättning och erfarenhet av journalsystemet Cosmic är ett krav, då det är en central del av vårt dagliga arbete. Meriterande är om du har erfarenhet av taligenkänning, Tessa och schemaläggning.
Du är flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter i det dagliga arbetet. Det är viktigt att du kan kommunicera på ett tydligt och lyhört sätt. Vi söker dig som är engagerad, trygg och som bidrar till en positiv arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
