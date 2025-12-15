Vårdadministratör
2025-12-15
Är du intresserad av kvinnosjukvård, drivs du av utveckling och vill bli del i vårt administrativa team? Vi söker nu en vårdadministratörskollega! Kvinnokliniken i Norrköpings vision är: Tillsammans - för kvinnans bästa hälsa genom livet.
Vårt erbjudande
Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg.
Vår verksamhet på kvinnokliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping omfattar den gynekologiska
processen med benign slutenvårdskirurgi och en gynekologisk mottagning med dagkirurgi och
specialistmottagningar med 15 000 besök/år. Kvinnokliniken har sin egen akutmottagning för
gynekologiska jourfall dygnet runt. Den obstetriska processen omfattar mödrahälsovård inklusive
ultraljud, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk cellprovstagning för hela östra länsdelen med sammanlagt 45 000 besök/år. Vi har en förlossningsavdelning med 2 300 förlossningar om året samt en BB-avdelning för eftervård som även handlägger länets alla elektiva kejsarsnitt. På kliniken arbetar totalt 200 personer.
Här kan du läsa om vår karriärstege för vårdadministratörer och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Som Vårdadministratör är du en viktig del i klinikens arbete kring patientsäkerhet och att underlätta och effektivisera det administrativa flödet.
Arbetsuppgifterna på kliniken skiljer sig mycket åt men innefattar bland annat diktatskrivning, remisshantering, bokning och kodning. Utefter intresse och verksamhetens behov finns möjlighet att anpassa uppgifterna till olika avdelningar och områden tex statistik och ITR. Vi arbetar med ständig förbättring och att utveckla våra arbetssätt och processer.
Arbetsgrupp
Idag är vi en grupp om 13 vårdadministratörer som arbetar för att förbättra och utveckla klinikens administrativa flöden. Alla har olika inriktningar och uppdrag.
Vi vill att du ska trivas hos oss och erbjuder dig en handledare och en introduktion utifrån dina behov.
Om dig
Du är utbildad vårdadministratör/medicinsk sekreterare eller motsvarande. Meriterande om du har erfarenhet av Cosmic och officepaketet.
Du arbetar bra i grupp men även enskilt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan prioritera självständigt. Du ser möjligheter i förändring och vill bidra till utveckling både av dig själv och kliniken.
Ansökan och anställning
