Vårdadministratör
Region Östergötland / Administratörsjobb / Norrköping
2026-04-08
Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
Vi på Habiliteringen erbjuder habiliteringsinsatser till personer med bestående fysiska och psykiska funktionsnedsättningar och till deras nätverk. Insatserna består av utredning, bedömning, behandling samt råd, stöd och förskrivning av hjälpmedel. Habiliteringen i Norrköping består av fyra team; tre team som riktar sig mot barn och ungdomar och ett team mot vuxna. Vi arbetar i multiprofessionella team med många olika yrkeskategorier som arbetar tillsammans för att erbjuda de bästa insatserna.
Vi söker nu en vårdadministratör till ett varierat arbete som har en viktig del i vårt teamarbete. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning då en av våra vårdadministratörer ska var föräldraledig.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om vår karriärstege för vårdadministratörer och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Hos oss kommer du bland annat att:
• Arbeta med patientnära dokumentationen
• Ha kontakt med patienter via telefon, 1177 och liknade.
• Arbeta efter lokala arbetsbeskrivningar som finns på arbetsplatsen.
• Arbeta med ersättningssystem kopplat till patientdokumentation.
• Delta i verksamhetsutveckling och uppföljning
• Arbeta i team och medverka till gott samarbete och öppen dialog med kollegor.
Vi söker en vårdadministratör som kan bidra med administrativt stöd i flera olika områden så som patient-, personal- och IT-administration. Du kommer att jobba tillsammans med ytterligare två vårdadministratörer på enheten. Förutom sedvanliga vårdadministratörsuppgifter tänker vi att du kommer att finnas nära ett team, göra bokningar, lägga bokningsunderlag, göra administrativa uppföljningar mm.
Då vi arbetar aktivt med att utveckla och förbättra verksamheten vill vi att du är med och bidrar med nya tankar och idéer och ser möjligheter i förändringar. En del i arbetet är samverkan med andra vårdgivare och myndigheter.
Om dig
Meriterande är om du tidigare har erfarenhet av att arbeta i våra system så som Tessa, Unit4, Synergi. Du har en yrkeshögskoleutbildning till vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller motsvarande.
Vi arbetar tillsammans och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga. Vi ser gärna att du trivs med variation och kan vara flexibel i stunden.
Anställning och ansökan
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Torkelbergsgatan 14D (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköping Kontakt
Enhetschef
Linda Alexandersson Linda.Alexandersson@regionostergotland.se 010-1044482 Jobbnummer
9841013