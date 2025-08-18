Vårdadministratör
Region Östergötland / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2025-08-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Är du intresserad av psykiatri och tvångsvårdslagstiftning? Nu har du chansen att bli en del av vårt slutenvårdsteam.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vi söker nu en vårdadministratör som vill arbeta i en omväxlande och spännande miljö, där vårdadministratören ses som en viktig länk i vårdkedjan. Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsplats där vi tillsammans skapar en arbetsmiljö med glädje och ett öppet klimat.
Här kan du läsa om vår karriärstege för vårdadministratörer och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en vårdadministratör till vårt slutenvårdsteam. Du erbjuds ett spännande arbete i nära samarbete med slutenvårdens avdelningsläkare där vårdadministratören har en viktig kontroll-funktion i administrationen av den psykiatriska tvångsvården. För att utföra arbetet behövs kunskap om den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen (LPT) och det är därför meriterande om du har kunskap om LPT sedan innan men är inget krav. I tjänsten ingår även samverkan med Förvaltningsrätten och kommunens socialtjänst.
I rollen som vårdadministratör ingår det att arbeta med och ha ansvar för övergripande ansvarsområden som exempelvis ITR, telefoni, diarieföring och personalverktyget 1177. I tjänsten vi söker nu förekommer bland annat arbetsuppgifter inom ITR och telefoni.
På kliniken är vi ett team om 20 vårdadministratörer där vi ser att det är viktigt att samverka och hjälpa varandra över teamgränserna. Möjlighet till distansarbete finns enligt Region Östergötlands riktlinjer. Vårdadministratörens funktion är en viktig del på kliniken och vi arbetar ständig med utveckling av rollen och strävar efter optimerad resursanvändning. Kliniken befinner sig i ett utvecklingsskede där förändringsarbete är en förutsättning och där vi vill att du är med i utvecklingen av vårt arbetssätt.
Om dig
Som person är du noggrann och har en vilja och förmåga att hjälpa andra. Då alla professioner arbetar nära varandra är det mycket viktigt att du har en god samarbetsförmåga samt en god känsla för service. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har lätt för att arbetat i en föränderlig miljö. Positiv grundinställning, strukturerat arbetssätt och att självständigt prioritera och organisera ditt arbete karaktäriserar dig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
YH-utbildning till vårdadministratör, medicinsk sekreterare eller motsvarande. Erfarenhet av journalsystemet Cosmic och andra i Region Östergötland förekommande IT-system är meriterande.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1097". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Linköping Kontakt
Enhetschef Magnus Niklasson Bekkhus 010-1037390. Jobbnummer
9461838