Vaktmästeri, städ och receptionist
2026-02-22
WIKEGÅRDS söker dej som vill arbeta med vaktmästeri, städ och reception.
Wikegårds söker personal till kombinerat vaktmästeri, städ och reception. Du som söker behärskar gräsklippning med tunga maskiner, även mindre reparationer och underhåll. Snickerierfarenhet till att utföra enklare renoveringar och byggnationer ses som meriterande. Städning ingår i arbetsuppgifterna och även receptionsarbete med in och utcheckning av gäster. Du delar även företagsledningens värdegrund om allas lika värde, är pålitlig och kan arbeta och planera arbetsuppgifterna med eget ansvar.
Finner du detta jobbet intressant, tveka inte att skicka in din ansökan eller kontakta oss!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@wikegards.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solsäkra Öland AB
