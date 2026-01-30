Vaktmästare till Verksamhetsservice
2026-01-30
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.Publiceringsdatum2026-01-30Om företaget
Trollhättans stad, Serviceförvaltningen, söker nu två vaktmästare.
Förvaltningen har två kontor, Kontoret Måltid och Lokalvård samt Kontoret Produktion och Service. Uppdraget för Måltid och Lokalvårdsverksamheten är att se till att kärnverksamheternas behov av måltider och lokalvård till barn, elever, brukare och anställda i stadens lokaler. Kontoret Produktions och Service uppdrag är att tillhandahålla tjänster till Trollhättans Stads förvaltningar och kommunalt ägda bolag inom teknisk verksamhet och fastighetsförvaltning.
Hos oss får du arbeta tillsammans med härliga kollegor där vi stöttar och hjälper varandra vilket stärker oss, skapar arbetsglädje och ökar vår gemenskap. Som anställd i Trollhättans stad är vi måna om att du mår bra och erbjuder flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt andra förmånliga erbjudanden via vår personalförening.
Verksamhetsservice är en av kommunens viktiga stödverksamheter. Vi ansvarar för att lokaler, utrustning och flöden fungerar - och vi är stolta över att vara dem som ser till att vardagen flyter för tusentals medarbetare och besökare. Här får du ett varierande jobb där ingen dag är den andra lik.
Ditt uppdrag
Som vaktmästare hos oss får du ett brett och meningsfullt arbetsområde där du dagligen bidrar till att kärnverksamheterna kan göra sitt jobb. Som vaktmästare hos oss ansvarar du för skötsel av lokaler, post- och pakethantering och ett visst underhåll av fastigheter samt för verksamheten tillhörande arbetsuppgifter, som består av fasta uppdrag samt tillkommande arbetsorder utifrån verksamheternas behov.
Vi tror att du är en person som gillar att arbeta praktiskt, skapa struktur och hitta smarta lösningar. Du är hjälpsam, professionell i ditt bemötande och i ditt agerande, positiv och trivs i en roll där du möter många människor varje dag. Du har gärna erfarenhet från vaktmästeri, service, logistik eller liknande arbete.Kvalifikationer
- Gymnasieutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, där gymnasieutbildning inom bygg och anläggning är meriterande.
- Erfarenhet från arbete inom vaktmästeri eller likande arbetsuppgifter är meriterande
- B-körkort (manuell växellåda) är ett krav
- Goda datakunskaper
- Förmåga att planera och organisera det dagliga arbetet
- Tekniska förståelse och praktiska färdigheter
- Du kan arbeta i digitala verksamhetssystem
- God kommunikativ förmåga där du uttrycker dig väl i svenska språket, både i tal och skrift
Anställningsinformation
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
I denna rekrytering tillämpas löpande rekrytering.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
