Vaktmästare till skolan - Hällefors kommun - Vaktmästarjobb i Hällefors

Hällefors kommun / Vaktmästarjobb / Hällefors2021-04-12Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i det natursköna Bergslagen, mellan storstad och landsbygd. Stockholm, Göteborg och Oslo når du på omkring tre timmar. Länshuvudstaden Örebro med expansiv internationell flygplats ligger inom en timmes bilresa.Medarbetar- och ledaruppdraget i Hällefors kommun utgår från medborgar- och brukarperspektiv. I Hällefors kommun har vi ett förhållningssätt som utgår från delaktighet, förtroende, öppenhet och respekt för varandra och varandras uppgifter, funktioner och perspektiv.Hällefors kommun är ett finskt förvaltningsområde. Här värdesätts finska språkkunskaper.2021-04-12Vaktmästare söks till bildnings område som omfattar förskola, grundskola, gymnasiet och kulturskola i Hällefors kommun.Varierande arbetsuppgifter. Arbete med dagliga sysslor som rör verksamhetens inventarier inom skola- och barnomsorg. Det kan vara allt från monteringsarbeten, svetsning vid reparationer, reparationer och dagligt underhåll, flytt av möbler och iordningställande av lokaler eller problemlösning till samordning av flytt av inventarier vid lokalbyten.Tjänsten innebär bland annat följande arbetsuppgifter: postkörning, ställa iordning och utrusta lokaler, genomföra interna omflyttningar och förrådshantering, montera/demontera inventarier och möblemang, reparera eller byta ut saker som är trasiga, service mot verksamheten och felanmälan, hämta och ta emot varor, hantera postärenden.Vi ser att du, för att passa i rollen som vaktmästare tycker om att samverka med människor, har servicekänsla och har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Som vaktmästare har du en lite allt-i-allo roll och det är viktigt att vara stresstålig, flexibel och kunna ta egna initiativ och prioritera. Du behöver ha god fysik, då arbetet ofta innebär flytt av möbler och inventarier.Du tar ansvar och arbetar både effektivt och noggrant. Du ska ha en positiv inställning och förmåga att ge god service och ett gott bemötande mot både elever och vuxna. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du bör vara en tekniskt lagd och händig person som kan hantera verktyg och svets.Eftersom arbetet innebär en hel del kontakter och samverkan med kollegor och leverantörer ser vi gärna att du är bekväm i att uttrycka dig i tal och skrift.Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden gått ut.Tänk på att inte lämna känsliga uppgifter, eftersom ansökningen är en offentlig handling.Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.För mer information om kommunen, besök www.hellefors.se Ansökan tas endast emot via extern länk, ej via post eller e-post.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 20210601 TillsvidareanställningMånadslön, individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-30Hällefors kommun5683825