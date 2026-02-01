Vaktmästare till Kristianopel
2026-02-01
Kristianopel Resort är samlingsnamnet för verksamheten som idag driver Kristianopels Camping, Gästhamn, Restaurang Pålsgården och Hamnkrogen.
Vi ligger i idylliska Kristianopel med anor från 1600-talet.
Kristianopel grundades år1599 av den danska kungen Christian IV på en halvö ut i Kalmarsund.
Idag återstår kyrkan från den tiden och en restaurerad försvarsmur som är närmare 2km lång.
Kristianopel är ett kärt besök för många turister under sommaren.
Många är långväga och vår gästhamn fylls dagligen av utländska besökare.
Vi söker nu en vaktmästare under perioden 10Juni till 20 Aug (sommarlovet) som ska hjälpa oss men framför allt jobba med Peter som är hos oss under hela säsongen April-Oktober.
Som vaktmästare vill vi att du har ett trevligt bemötande.
Du är den som möter våra gäster varje dag ute på fältet.
Kunskap om hur grönytemaskiner används och hur dessa sköts är en förutsättning.
Utöver detta så tillkommer också visst underhåll och enklare reparation på byggnader. Måla, svetsa, byta dörrhandtag, fixa med ett avlopp.
Viktigt att ni kan förstå helheten och kunna ta tag i saker.
Goda kunskaper i svenska språket är ett krav, goda kunskaper i engelska, tyska är meriterande.
Jobbet kan vara fysiskt ansträngande.
Gräsklippning, trimning, rensa rabatter, tömma sopor, städa stranden mm listan kan göras lång på hur din dag kan se ut.
Vi ser gärna att du bor i närområdet, har tillgång till egen bil/A-traktor/moped och är 18år eller äldre.
En saker är säker, du kommer få ett fritt jobb med eget ansvar, du kommer till 98% vara utomhus på den delen av året när vårt väder är som härligast.
Vi kommer att kalla till intervjuer löpande så vänligen skicka din ansökan snarast till info@kristianopelresort.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@kristianopelresort.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianopel Turism HB
, http://www.kristianopelresort.se
Kristianopel
)
370 45 FÅGELMARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ägare
Thomas Dahl info@kristianopelresort.se
9715940