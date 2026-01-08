Vaktmästare till Fastighetsservice
2026-01-08
Gillar du omväxling och att arbeta med många olika typer av uppgifter? Då kommer du trivas hos oss! Fastighetsservice ansvarar för en bred variation av vaktmästeritjänster inom kommunen som förändras under årstid. Vi sköter Trosa kommuns fritidsanläggningar, ronderar vissa av kommunens fastigheter, klottersanerar, utför skogsröjning, grönområdesskötsel, med mera.
Goda kundrelationer, hög service och kvalitet i våra tjänster är grunden för vårt uppdrag.
VAD INNEBÄR DITT UPPDRAG?
Som vaktmästare hos oss kommer du utföra internservice inom kommunens olika verksamheter. Arbetsuppgifterna är bland annat hjälp vid flytt och transport, bilvård, uppsättning av hyllor och mindre byggnationer, skötsel av isrink, planskötsel av våra fritidsanläggningar, badplatser, skogsvård och liknande. Vi kör även ut internposten i hela kommunen.
VEM SÖKER VI?
Du som söker har:
• gymnasieutbildning, inriktning snickeri, vvs, el, fastighetsservice eller annat inom ROT-sektorn
• arbetslivserfarenhet inom ROT-sektorn
• körkort B (Manuell)
Meriterande är:
• Planskötarutbildning
• Ismaskinsförarutbildning
• Ismakare
• Röj och motorsågsbehörighet
• körkort för tyngre släp BE
Din naturliga sociala förmåga, intresse för människor och förmåga att samarbeta passar perfekt i ditt uppdrag där du kommer träffa många olika medarbetare i kommunens verksamheter. Du är serviceinriktad, hantverkskunnig och kvalitetsmedveten. Du är skicklig på att skapa laganda, bidrar till god stämning i gruppen och har förståelse för olika typer av människor men även van att jobba självständigt. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetet innebär stundtals en hög arbetsbelastning, och du kan prestera bra även när tempot höjs. Tunga lyft förekommer vilket ställer krav på en tillräckligt god fysik.
Visst helgarbete kan förekomma beroende på säsong.
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
ÖVRIGT
Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till intervju redan innan sista ansökningsdatum gått ut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan till Trosa kommun! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trosa kommun
(org.nr 212000-2957), https://www.trosa.se/ Kontakt
Gruppchef
Peter Lillieroos peter.lillieroos@trosa.se 0156-52361 Jobbnummer
9673848