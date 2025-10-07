Vaktmästare
2025-10-07
Publicering sdatum2025-10-07
På Avdelningen för campusservice lägger vi grunden för att skapa en trivsam och funktionell miljö för både studenter och anställda.
Vi är en mångsidig avdelning vars uppgift är att tillhandahålla service och stöd snarare än myndighetsutövning. Avdelningen består av tre enheter och arbetar med allt från vaktmästeri, lokalförsörjning, inredning, säkerhet till lokalvård, tryckeri och schemasamordning. Tillsammans strävar vi efter att ge bästa möjliga service och att bidra till ett inspirerande campusliv. Nu söker vi en vaktmästare till enheten för lokaler och service med placering vid musikhögskolan Ingesund i Arvika!Dina arbetsuppgifter
Som vaktmästare vid musikhögskolan Ingesund arbetar du i huvudsak med möblering, enklare lokalanpassningar, posthantering, passerkort, nyckelhantering, transporter och avfallshantering samt flaggning och byte av ljuskällor.
Då musikhögskolan arrangerar många olika evenemang behöver du ibland med kort varsel anpassa dig efter dessa. Det kan också tillfälligt förändra arbetsschemat, arbetsuppgifterna samt avgöra om arbetet utförs enskilt eller tillsammans med andra. Kvälls- och helgarbete kan förekomma.Kvalifikationer
För anställningen krävs
- Aktuell arbetslivserfarenhet av arbete med krav på god service.
- Körkort för personbil
- Ett praktiskt handlag
- Förmåga att klara av fysiskt krävande arbete. Detta kan även innefatta tunga lyft och arbete på hög höjd.
- God förmåga att upprätthålla ordning och struktur
- Kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
- Yrkesutbildning med teknisk inriktning är meriterande.
- Truckkörkort
- Erfarenhet av att hantera arbetsuppgifter via IT-baserat ärendehanteringssystem
- ADR-utbildning
- Heta Arbeten
Som vaktmästare på Ingesunds musikhögskola arbetar du ibland självständigt och ibland tillsammans andra. Detta gör att du behöver trivas både med att samarbeta men också att du har ett eget driv och kan ta egna initiativ. Du har lätt för att prioritera och anpassa dig till snabba förändringar, samtidigt som du kan identifiera och genomföra förbättringar. Din flexibilitet och förmåga att omprioritera utifrån verksamhetens behov samtidigt som du levererar service på en hög nivå är avgörande för att lyckas i rollen.
Arbetet innebär daglig kontakt med både studenter och medarbetare, vilket kräver att du är serviceinriktad och trivs med att ha människor omkring dig när du arbetar.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.Så ansöker du
Du ansöker i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.
Ansökan ska innehålla:
- CV
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg
- Redogörelse för språkkunskaper
Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.
Sista dag att ansöka är 251028
Ange referensnr: 2025/198
Välkommen med din ansökan!
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.
