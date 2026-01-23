Väktare/Butikskontrollant
2026-01-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
ProHawk Security har som målsättning att ge marknaden högsta tänkbara kvalité på säkerhets- och bevakningstjänster.
Som väktare inom ProHawk Security får du en spännande vardag där din uppgift är att stärka våra kunders trygghet samt värna för en tryggare miljö.
Vi söker nu flera butikskontrollanter för anställning i Stockholm.
Har du följande egenskaper?
Ärlig
Omdömesgill
Ansvarskännande
Praktiskt och tekniskt lagd
God förmåga att kommunicera med människor
God förmåga att uttrycka sig skriftligt
Lugn och stabil
Intresse för yrket
Då kan du vara rätt person som vi söker!
Arbetet innebär bevakning i handelsmiljö.
Beskrivning av arbetsuppgifter
• Vi söker dig i första hand som har komplett väktarutbildning (minst) VU1 och vill bygga en karriär.
• Ostraffad.
• Ordnad privatekonomi.
• Behärskar svenska språket i tal och skrift.
• Du är van att passa tider.
Uppdraget består i att upptäcka, förebygga och förhindra oegentligheter hos våra kunder som finns inom detaljhandeln. Arbetet utförs både dag/kvälls tid inom Stockholm och Uppsala området.
Att arbeta som väktare kräver att du är stresstålig, har uthållighet samt att du kan ta egna initiativ när det behövs. Att du är serviceminded och besitter social kompetens ser vi som en självklarhet eftersom kunden är vårt huvudmål för vårt arbete. Vi söker nu butikskontrollanter, för deltid och behovsanställning, för rätt person finns heltid och tillsvidare tjänst att erbjuda.
Välkommen in med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt - dock senast 2026-02-15.
OBS! Ansökan sker endast via mail! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: info@prohawk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikskontrollant@Prohawk". Arbetsgivare Prohawk Security AB
(org.nr 559027-5946), http://www.prohawk.se
145 84 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ProHawk Security AB Jobbnummer
9701324