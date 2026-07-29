Väktare/Butikskontrollant - Heltid
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2026-07-29
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Hej!
Nu söker vi fler kollegor!
Letar du efter en arbetsplats där du får varierande arbetsuppgifter, stort självbestämmande, ansvar och där din enskilda insats gör stort avtryck på företaget i stort så har du kommit helt rätt.
Vi söker dig som är villig att utvecklas i din roll och anta nya utmaningar på vårt företag tillsammans med mig, kollegor och våra kunder.
Nu söker vi kollegor för anställning som Väktare/Butikskontrollant. Det ställer vissa krav på dig som person. Vi ställer högre krav än andra för din enskilda insats gör större skillnad hos oss än hos andra. För att få arbeta hos oss behöver du även utbildning, något som vi erbjuder. Dels av Polismyndigheten lagstadgad utbildning men även en mer omfattande internutbildning för att ge dig rätt förutsättningar.
Hos oss arbetar du både med kollegor och självständigt i grupp för att göra våra kunders värld tryggare. Det innebär att det ställs krav på bland annat personligt ansvarstagande och problemlösande. Tillsammans med dina framtida kollegor löser ni både planerade och oplanerade uppdrag och arbetar för en tryggare värld i vårt närområde. Det förekommer arbetsuppgifter som är utmanande både fysiskt och psykiskt där din insats gör direkt skillnad. Din samarbetsförmåga är viktig.
Tjänsten:
Som butikskontrollant hos oss ställer det höga krav på dig som person avseende flera egenskaper. Tjänsten innebär bland annat att du får ett högt självbestämmande men att du också blir ansvarig för de flesta kontakterna med kunderna där du arbetar. Det kan handla om att planera in extra tillsyn, ändrade tider, följa upp tidigare händelser med personal, delta i kundmöten, vara behjälplig för kundernas utformning av säkerhet och system, upprätta polisanmälningar och ta fram utredningsmaterial till polisen med mera. Förutom då det uppenbara att dels preventivt arbeta mot stölder och ingripande när det behövs.
Det förväntas även att du är tekniskt kunnig. Du ska kunna hantera kamerasystem, larm, passersystem, olika typer av driftlarm, brandlarm, fastighetsrelaterade fel och olika kundspecifika system.
Du kommer även stötta arbetsledningen på dagtid. Det kan handla om arbetsuppgifter som kundbesök, hjälpa till att samla information för nya kunder, leverera utrustning till kunder och kollegor. Följa upp tidigare arbete och stötta vid utbildning.
För att uppnå en bättre arbetsmiljö så kombinerar vi flera olika typer av arbete för att få variation i arbetsdagen. Det ställer krav på dig som person att kunna växla lägen och vara beredd på att eget initiativ planera om dina arbetsuppgifter för att passa verksamheterna.
Tjänsten ställer krav på noggrannhet och en vilja att följa upp. Tjänsten utvecklas även över tid, vilket innebär att arbetsuppgifter förändras, tillkommer och planeras om efter behov.
Din personliga lämplighet är avgörande.
Utbildning tillhandahåller vi där det behövs och du kommer arbeta när kollegor och ledning där råd och stöd behövs på båda håll.
Arbetet sker främst eftermiddagar & kvällar, både vardagar och helger på rullande schema.
Jag hoppas att du blir min nästa fantastiska kollega som kan hjälpa oss framöver med våra nya utmaningar där din insats blir avgörande.
Välkommen!
Vid frågor, ring mig eller mail:
Marcus Östman, 0709-103851, gl@grupplarm.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: gl@grupplarm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Heltid". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Grupplarm
(org.nr 556109-5430)
Björkhemsvägen 25 (visa karta
)
291 54 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AB Grupplarm Jobbnummer
10015539