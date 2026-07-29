Senior Engineer - Automation IT/OT
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2026-07-29
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Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Senior Engineer – Automation IT/OT hos vår kund.Publiceringsdatum2026-07-29Kravprofil för detta jobb
Vi söker en senior specialist inom Automation IT/OT som ska bidra till utvecklingen genom att identifiera och driva automatiseringsinitiativ. Rollen omfattar analys av befintlig utrustning, framtagning av automatiseringslösningar och stöd genom hela projektcykeln – från kravställning till driftsättning. Du arbetar nära verksamhetens ingenjörer och andra specialister för att säkerställa att lösningarna följer etablerade automationsstandarder.
Ansvarsområden:
• Inventera och analysera befintlig utrustning samt identifiera automatiseringsmöjligheter. -Ta fram förslag på automationslösningar utifrån verksamhetens behov. -Upprätta URS (User Requirement Specifications). -Ta fram tekniskt underlag för upphandling. -Delta i genomförandeaktiviteter såsom FAT, SAT, tester och driftsättning. -Utvärdera framtida automationslösningar för nya produktionstekniker.
Krav på profil:
• Flerårig erfarenhet av automationslösningar i produktionsmiljö. -God kompetens inom DCS med fokus på design, integration, implementation och driftsättning. -Kunskap om OT-infrastruktur och industriell kommunikation. -Erfarenhet av arbete i reglerade miljöer med krav på dokumentation, change control och validering. -Flytande svenska och engelska i tal och skrift. -Förmåga att samarbeta med både tekniska specialister och verksamhet.
Meriterande:
• Erfarenhet av ABB 800xA. -Bakgrund inom Life Science eller läkemedelsindustrin. -Erfarenhet av att leda och koordinera tekniska aktiviteter. -Kunskap inom OT-förvaltning och systemintegration. -Erfarenhet av PAS-X, Aveva PI och Siemens PLC.
Övrigt Uppdragsstart: 2026-08-24
Distansarbete: Nej
Uppdragslängd: 12 mån med mölighet på förlängring
Område: Sweden\Stockholms län\Uppsala län,
Svar senast: 2026-08-05
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Sista dag att ansöka är 2027-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8145458-2122489". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10015537