Väktare - 75% Tillsvidare
2026-04-09
Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande jobb inom säkerhetsbranschen? Gävleborgs Bevakning AB söker nu engagerade väktare för att förstärka vårt team - med goda möjligheter till fortsatt anställning.Publiceringsdatum2026-04-09Om företaget
Gävleborgs Bevakning AB är en etablerad aktör inom säkerhetsbranschen med starka uppdragsrelationer i och runt Sandvikens kommun. Vi bedriver verksamhet dygnet runt, året om, och erbjuder en varierad arbetsmiljö där trygghet och professionalism står i centrum. Tjänsten innebär främst arbete under kvällar, nätter och helger.
Krav för tjänsten
Vi söker dig som uppfyller samtliga nedanstående krav:
Avklarad väktargrundutbildning (VU1 och VU2)
Giltigt godkännande från Länsstyrelsen
B-körkort
Svenskt medborgarskap - ett krav kopplat till säkerhetsprövning enligt vårt avtal med kommunen
Flytande svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Laglydig och drogfri bakgrund
Vi värdesätter att du är
Serviceinriktad och professionell i mötet med människor
Stresstålig och van att fatta beslut i varierande situationer
Punktlig, noggrann och ansvarsfull
Teknikintresserad och snabbtänkt
En god lagspelare som också kan arbeta självständigtSå ansöker du
Skicka CV, personligt brev och två referenser till oskar@gavleborgsbevakning.se
Vi genomför urval och intervjuer löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan ansökningstiden löpt ut. Vänta därför inte med din ansökan.
Observera att vi endast behandlar ansökningar som uppfyller samtliga krav.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: oskar@gavleborgsbevakning.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gävleborgs Bevakning AB
811 21 SANDVIKEN
811 21 SANDVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Arbetsledare
Oscar Dandanelle oskar@gavleborgsbevakning.se
