Haparanda kommun
2025-09-11
Visa alla jobb hos Haparanda kommun i Haparanda
Välkommen till samhällsutvecklingsförvaltningen - hjärtat av Haparandas framtid! Vi ansvarar för bygg- och miljö, kultur- och fritid, tekniska frågor, utveckling och näringsliv. Tillsammans skapar vi ett hållbart och attraktivt Haparanda för alla som bor, verkar och besöker kommunen.
Hos oss arbetar vi med att tillgängliggöra, underhålla, förvalta och utveckla kommunens fysiska miljö, infrastruktur och transporter. Vårt mål är att skapa ett Haparanda där invånare, företagare och besökare trivs och frodas.
Vi söker nu engagerade och kreativa medarbetare som vill vara med och forma framtidens Haparanda. Här får du möjlighet att göra skillnad på riktigt, i en dynamisk och inspirerande arbetsmiljö. Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bidra till en hållbar framtid?En strategisk roll för framtidens vattenförsörjning i Haparanda
Kommunerna står inför stora investeringar för att kunna erbjuda en trygg och hållbar VA-försörjning. För att möta dessa utmaningar krävs en strategisk och långsiktig planering som omfattar hela kedjan - från dricksvatten till spillvatten och dagvatten. En väl genomarbetad VA-planering är ett av de viktigaste verktygen för att synliggöra problem, prioritera åtgärder och säkerställa att resurser används på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt.
Som VA-strateg i Haparanda blir du en nyckelperson i detta arbete. Du får en central roll i att forma framtidens vatten- och avloppslösningar i ett växande Haparanda - för dagens invånare och för kommande generationer.
En hälsning från din blivande chef
"Hej! Jag heter Niklas Åberg och är ansvarig för den Tekniska enheten här i Haparanda. Vi är ett litet gäng som jobbar nära varandra och som stöttar varandra i vardagen - och nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss.
Jag brinner själv för att utveckla vår verksamhet och se till att vi har en hållbar VA-försörjning även i framtiden. Det är ett område som verkligen berör oss alla, från vardagens enkla glas vatten till de långsiktiga investeringar som formar vår stad.
Hos oss får du både utrymme att påverka och möjlighet att vara del av något större. Du kommer märka att vi har korta beslutsvägar, nära till skratt och att vi faktiskt tycker det är roligt att gå till jobbet.
Så - om du är nyfiken, engagerad och vill bidra med din kunskap inom VA, då hoppas jag verkligen att vi får chansen att träffas. Välkommen till Haparanda och till vårt gäng!"
Om rollen
I rollen som VA-strateg ansvarar du för Haparanda stads övergripande och långsiktiga planering inom VA-området. Du kommer att:
• Projektleda och driva strategiska utvecklingsprojekt.
• Följa upp och utveckla stadens mål, policys och styrdokument, såsom vattentjänstplan, VA-policy och nödvattenplan.
• Arbeta med behovsanalyser och omvärldsbevakning för att skapa underlag för investeringar, prioriteringar och beslut.
• Samordna och bereda regionala och nationella remisser inom vatten- och avloppsområdet.
• Företräda Haparanda stad i externa nätverk, samarbeten och branschforum.
• Vara ett kvalificerat specialiststöd och rådgivare till kommunens övriga verksamheter inom VA-frågor.
Du blir en del av en liten men kraftfull organisation med korta beslutsvägar och nära samarbete mellan verksamheterna. Här finns möjlighet att verkligen påverka och bidra till en hållbar samhällsutveckling.Publiceringsdatum2025-09-11Profil
Vi söker dig som har både kompetens och engagemang för att utveckla framtidens hållbara VA-försörjning. Vi tror att du har:
• Civilingenjörsutbildning inom väg- och vattenbyggnad, samhällsbyggnad eller motsvarande erfarenhet/utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Arbetslivserfarenhet som VA-strateg, projektledare eller inom strategisk planering och utveckling inom VA-området.
• Mycket goda kunskaper om vattentjänstlagen (LAV), lagen om allmänna vattentjänster, CER-direktivet samt EU:s vattendirektiv.
• Kunskap och erfarenhet av relevanta publikationer, krav, regelverk och föreskrifter samt en förmåga att hålla dig uppdaterad om förändringar.
• God analytisk förmåga, en strategisk helhetssyn och vana att arbeta både självständigt och i samverkan.
Det är meriterande om du har erfarenhet av samverkan med myndigheter, regioner eller andra kommuner, samt om du har ett intresse för innovation och nya tekniska lösningar inom VA.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att kombinera strategiskt arbete med verklig påverkan i en organisation där besluten ligger nära verksamheten. Du kommer att ha ett brett kontaktnät, både inom och utanför kommunen, och vara med och lägga grunden för en hållbar VA-försörjning och samhällsutveckling i Haparanda.
Mer information om vår organisation och kommun hittar du på haparanda.se och nykommun.se (https://www.haparanda.se)
(https://www.nykommun.se/kommun/haparanda/)
