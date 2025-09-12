VA-ingenjör
Jönköpings kommun / Byggjobb / Jönköping Visa alla byggjobb i Jönköping
2025-09-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du intresse för VA, installationer och miljö? Vill du vara med och utveckla Sveriges nionde största kommun? Då har du ett jobb att söka.
Ditt nya jobb
Genom att spåra utsläpp, förebygga felkopplingar, hantera skadeståndsärenden samt arbeta med abonnent- och anslutningsfrågor bidrar du i rollen som VA-ingenjör direkt till VA-avdelningens övergripande mål att leverera rent vatten och ta hand om avlopps- och dagvatten på ett säkert och effektivt sätt.
Som VA-ingenjör arbetar du med att kartlägga utsläppskällor i VA-nätet genom provtagning och analys av avloppsvatten samt inventering av VA-kunders anläggningar. Rollen innefattar även kontroll av fett- och oljeavskiljare, handläggning och utredning av skadeståndsärenden samt hantering av abonnent- och anslutningsfrågor. Ett viktigt fokus ligger på att förebygga felkopplingar i ledningsnätet. Arbetet sker i nära samverkan med miljöinspektörer, försäkringsbolag och andra enheter inom kommunen och innefattar även aktivt deltagande i förbättringsarbete kopplat till VA-processer.
Tjänsten som VA-ingenjör innefattar såväl arbete på kontoret som ute i fält, vilket innebär att du ibland behöver arbeta i fysiskt utmanande miljöer, exempelvis provtagningar i brunnar och naturområden.
Internt sker samarbetet med kollegor inom VA-avdelningen samt med övriga avdelningar inom kommunen. Externt har rollen kontakt med VA-abonnenter, försäkringsbolag, entreprenörer, konsulter med mera.
Tjänsten är organisatoriskt placerad inom tekniska kontorets VA-avdelning i Jönköping och tillhör enheten VA-kund. Rollen rapporterar till enhetschefen. Arbetet kräver främst intresse för tekniska lösningar men även en viss juridisk kompetens, flexibilitet i fältmiljöer och förmåga att driva frågor där rutiner ännu inte är etablerade.
Kvalifikationer
- Civil-, högskoleingenjör eller motsvarande utbildning inom VA/VVS alternativt motsvarande kunskaper i arbetslivet.
- Yrkeserfarenhet inom något av följande: försäkringshandläggare, skadereglerare bygg/VVS, VVS/VA-konsult, VVS/VA-entreprenör eller annan tjänst inom branschen.
- God kommunikation i svenska språket i tal och skrift.
- B-körkort
- Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete med försäkring-, konsult- eller entreprenadverksamhet.
Meriterande
- Skadeståndslag (1972:207)
- (LAV)Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
- AMA
- Plan och bygglagen
- BBR
- VVS och VA installationer
- Sakkunnig fuktDina personliga egenskaper
Som person är du stabil, förtroendeingivande och har ett stort mått av personlig mognad samt ett genuint intresse för området. Du bör även ha en god kommunikativ förmåga med goda kunskaper i svenska. Rollen bygger på att du tycker om att knyta kontakter internt och externt genom god social kompetens i kombination med kunskap för teknik och juridik. Du är en lagspelare som trivs i att arbeta i grupp. Du känner ett personligt ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är intresserad av nya arbetsuppgifter, är tydlig och strukturerad i ditt sätt att agera och du är flexibel. Du tar egna initiativ, är självgående och har en analytisk förmåga.
Motivationen i rollen kopplas ofta till möjligheten att påverka samhällsviktiga funktioner, arbeta med varierande och komplexa uppgifter, samt att kombinera teknisk kompetens med juridiska och kundnära frågor. För rätt person finns goda möjligheter till kompetensutveckling och karriär inom VA-området.
Vi erbjuder dig
- Omväxlande och utvecklande arbete
- Individuell kompetensutveckling
- Trygga anställningsvillkor och friskvårdsbidrag
- God gemenskap
Välkommen till oss
VA-avdelningen, med cirka 125 anställda, har i uppdrag att säkerställa en trygg och hållbar VA-försörjning för kommunens invånare genom att leverera dricksvatten och ta hand om spill- och dagvatten. Verksamheten strävar efter hög kompetens, samarbete, utveckling och balans mellan arbete och privatliv.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. För att underlätta rekryteringsprocessen ber vi dig bifoga betyg från relevant utbildning och gärna ha två tilltänkta referenser om du blir kallad till intervju.
Eftersom tjänsten är säkerhetsklassad krävs en godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Vid nyanställning genomförs även obligatoriska alkohol- och drogtester.
Intervjuer planeras till vecka 42-43.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som VA-ingenjör!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
