VA- och renhållningschef
Unik Resurs I Sverige AB / Administratörsjobb / Boxholm Visa alla administratörsjobb i Boxholm
2025-08-28
, Tranås
, Mjölby
, Ödeshög
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unik Resurs I Sverige AB i Boxholm
, Tranås
, Mjölby
, Haninge
, Vadstena
eller i hela Sverige
Företagspresentation
Vill du vara med och forma framtidens VA- och renhållningsarbete i en kommun där korta beslutsvägar och engagemang står i centrum? Som VA- och renhållningschef får du leda ett sammansvetsat team genom spännande utvecklingsprojekt och viktiga investeringar, samtidigt som du bidrar till att skapa en hållbar och välfungerande kommunal service.
Företagspresentation AB Boxholmsteknik är dotterbolag till AB Boxholmshus, ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar bostäder, lokaler, skolor, äldreboenden samt sport- och kulturanläggningar i Boxholms kommun. Koncernen omsätter cirka 115 Mkr och har omkring 40 anställda, varav VA- och renhållningsavdelningen står för cirka 30 Mkr och 10 medarbetare.
Här råder en familjär organisation med korta beslutsvägar och en kultur som präglas av samarbete, ansvarstagande och vilja till utveckling. Just nu står verksamheten inför en intensiv fas, bland annat med införandet av nya EU-direktiv och fyrfacks-sortering med nya sopbilar och omlastningsstation.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Som VA- och renhållningschef får du det övergripande ansvaret för både drift och utveckling av verksamheten. Ditt uppdrag omfattar:
• Personal-, budget- och ekonomiansvar
• Att leda och driva projekt, upphandlingar och utvecklingsinitiativ
• Ansvar för investeringar och tekniskt underhåll inom VA och renhållning
• Säkerställande av lag- och myndighetskrav, inklusive miljörapportering och provtagning
• Samarbete och kommunikation med ledningsgrupp, VD, fastighetsavdelningen, externa aktörer och kommunala instanser
• Skapande av god arbetsmiljö och engagemang i arbetsgruppen
Din profil Vi söker dig som har minst gymnasieexamen tillsammans med bred kompetens inom VA/avfallsbranschen och/eller erfarenhet av miljörapportering och myndighetsrapportering. Du har en god ledarskapsförmåga som projektledare, chef eller liknande i kombination med teknisk förståelse för drift av VA-verk och/eller avfallsanläggningar. Du har även god datorvana och administrativ förmåga, är flytande i svenska samt innehar körkort.
Som person är du måldriven, kommunikativ, samarbetsvillig och ödmjuk. Du uppskattar en organisation där du kan vara med och påverka. Du är en person som brinner för att uppnå mål som grupp och där man hjälper varandra vid behov. Du anpassar dig efter situation och skapar en trevlig och engagerande arbetsmiljö i gruppen.
Ansök redan idag!
Ansökan
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande och processen kan därmed stängas innan sista ansökningsdag.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Anastasia Almasidis, anastasia.almasidis@unikresurs.se
eller 0790-984164
Frida Stern och nås på frida.stern@unikresurs.se
eller på 0704-106395
Väl mött!
Unik Resurs
Välkommen till Unik Resurs!
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
Relaterade taggar: #LI-Onsite Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
(org.nr 556052-5833) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Frida Stern 0704-106395 Jobbnummer
9480489