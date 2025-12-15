UX-designer hos Vericount
Redovisningssystem är kända för att vara krångliga och svåra att överskåda. Vi är här för att ändra på det. Vi söker en Product Designer / UX som vill ta vår plattform från fungerande beta till en intuitiv världsklass-upplevelse som konsulterna älskar att använda.
Är du designern som går igång på att göra komplexa dataflöden till självklar enkelhet?
Om Vericount
Sveriges redovisningsbyråer drunknar idag i manuell administration, vilket hindrar dem från att erbjuda den strategiska rådgivning kunderna behöver. Vår mission är tydlig: Samma team. Dubbel effektivitet.
Vi bygger en AI-driven "copilot" som stärker konsulten utan att ersätta den mänskliga expertisen. Med en egenutvecklad teknologi, full spårbarhet och säkerhet i bankstandard löser vi branschens "rådgivningsgap". Vi har validerat vår lösning på marknaden, nu är vi redo att gasa. Vi är ett tech-bolag i framkant som sätter användarens upplevelse i centrum för tekniken.
Om rollen som Product Designer / UX
I den här rollen blir du bryggan mellan vår avancerade teknik och människan som ska använda den. Vår plattform är igång och fungerar, men nu behöver vi din expertis för att ta användarupplevelsen (UX) och gränssnittet (UI) till nästa nivå. Du kommer att arbeta tätt ihop med både grundare och utvecklare.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Från komplexitet till klarhet: Du designar vyer och flöden som gör att konsulterna snabbt kan tolka stora mängder data och agera på våra AI-insikter.
Förädla plattformen: Du tar vårt befintliga gränssnitt och polerar det. Du ser till att varje klick känns meningsfullt och att systemet inger förtroende.
User Research: Du pratar med våra användare (redovisningskonsulter) för att förstå deras smärtpunkter på djupet och översätter det till designlösningar.
Designsystem: Du bygger och underhåller vårt designbibliotek i bland annat Figma för att säkerställa att vi håller en konsekvent och professionell linje när vi växer.
Vem letar vi efter?
Vi söker dig som förstår att "snyggt" inte räcker i B2B-världen, det måste vara funktionellt. Du har en förmåga att sätta dig in i användarens vardag och har du "redovisningskänsla" (eller erfarenhet av finansiella system) är det en enorm fördel.
Vi ser att du har (Krav):
Minst 3+ års erfarenhet av UX/UI-design för digitala produkter (gärna B2B SaaS).
Expertkunskaper i Figma (du drömmer i auto-layout och komponenter).
Erfarenhet av att visualisera komplex data (dashboards, tabeller, grafer).
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Domänkunskap: Erfarenhet från redovisning, lön, bank eller fintech. Du vet vad en debet och kredit är och varför detaljer är viktiga.
Grundläggande förståelse för frontend-kod (HTML/CSS) så att du vet vad som är tekniskt möjligt.
Vana att arbeta i agila team nära utvecklare.
Varför ska du jobba hos oss?
Du får chansen att sätta din prägel på en produkt som förändrar vardagen för en hel yrkeskår.
Designen gör skillnaden: Hos oss är UX inte "piff på slutet", det är affärskritiskt. Vår produkt säljs på förtroende, och designen är det som skapar den känslan.
Påverkan: Du kommer in tidigt och formar hur vår produkt ser ut och känns för tusentals användare framöver. Vi erbjuder ett attraktivt optionsprogram.
Modern miljö: Vi använder moderna verktyg och processer. Vi tror på frihet under ansvar.
Kultur: Vi sitter i Skellefteå och bygger världsklass-teknik med en prestigelös och driven kultur.
Praktisk information
Arbetsort: Skellefteå (Möjlighet till hybridarbete).
Omfattning: Heltid (100 %).
Anställningsform: Tillsvidareanställning (vi tillämpar provanställning).
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Så här ansöker du
Skicka ditt CV och länk till din portfolio (viktigt!) till jobb@vericount.se
. Märk ansökan med "UX-designer". Vi vill gärna se exempel på hur du löst komplexa problem designmässigt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
