Vi på Combitech i Stockholm söker en erfaren UX/UI-designer med minst 5-7 års dokumenterad erfarenhet som vill vara med och skapa digitala upplevelser som verkligen gör skillnad. Du trivs i gränslandet mellan strategi, design och användarupplevelse. I denna roll kommer du att arbeta med att utveckla engagerande och intuitiva användarupplevelser samt kommunicera designlösningarnas värde. På Combitech erbjuder vi en unik möjlighet att som konsult arbeta i teknikens framkant tillsammans med våra kunder, främst inom försvars- och fordonsindustrin, samt inom andra spännande områden. Du får vara med att bygga upp vårt team på Combitech samtidigt som du är konsult hos någon av våra kunder.
Rollen
I den här rollen får du möjlighet att
* Ansvara för hela designprocessen - från research och koncept till färdig design.
* Ta fram användarflöden, wireframes, prototyper och visuella gränssnitt.
* Testa och iterera designlösningar tillsammans med utvecklare och produktägare.
* Säkerställa en konsekvent och tillgänglig användarupplevelse genom hela produkten.
* Arbeta nära kunder för att förstå deras behov och översätta dessa till kreativa och funktionella designlösningar.
* Samarbeta med tvärfunktionella team för att säkerställa att designen integreras sömlöst med tekniska och affärsmässiga mål.
Vi söker dig som
* Har minst 5 års dokumenterad erfarenhet inom UX/UI Design och har arbetet i tvärfunktionella team.
* Har en universitetsutbildning med examen inom interaktionsdesign, industridesign, kognitionsvetenskap el liknande.
* Har arbetat som konsult tidigare, är affärsmässig och van vid kunder som kanske inte är så UX mogna.
* Du är van att arbeta i verktyg som Figma och har kompetens inom tillgänglighet (WCAG).
* Du har erfarenhet av att driva workshops, användartester och att presentera ditt arbete för stakeholders.
* Har erfarenhet av användarcentrerad design i en komplex verksamhet.
* Är självständig, initiativrik och även en teamplayer.
* Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor! Karriär
Kontaktperson: Therese Elwing, therese.elwing@combitech.com
