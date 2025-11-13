UX Developer som gör skillnad
Vill du arbeta i en internationell miljö där du gör skillnad varje dag? Vår kund söker en nytänkare som vill vara med och utveckla världens mest avancerade hjälpmedelslösningar för individer. Sök idag då urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN:
Som UX Developer kommer du att designa och utveckla responsiva, intuitiva chatt- och dashboard-upplevelser som kombinerar AI:s kraft med moderna digitala gränssnitt. I nära samarbete med designers, integrationsutvecklare och AI-utvecklare hjälper du till att definiera den digitala fronten för kundens interna AI-ekosystem, och säkerställer att lösningarna är både engagerande och användarvänliga.
I rollen kommer du bland annat:
Bygga konversationsgränssnitt och dashboards med React, Next.js och TypeScript
Integrera med Azure-hostade API:er och realtids-Large Language Model-endpoints via REST eller WebSockets
Utveckla säkra autentiseringsflöden med MSAL.js eller Entra ID
Samarbeta med designers för att leverera polerade, tillgängliga och konsekventa användarupplevelser
Skapa återanvändbara UI-komponenter och bidra till interna designsystem
Implementera telemetri och feedbackloopar med Application Insights för att förbättra UX och modellrespons
VI SÖKER DIG SOM: Har en master- eller kandidatexamen i datavetenskap
Har minst 3 års erfarenhet av React / Next.js och TypeScript
Har god kunskap om Azure App Services, Static Web Apps eller Power Pages
Har erfarenhet av moderna UI-ramverk och förståelse för AI-interaktionsdesign
Har kännedom om Microsoft Graph, Teams SDK och integration i M365-miljöer
Har erfarenhet av GitHub eller Azure DevOps CI/CD-workflows
För att du ska trivas i rollen ser vi gärna att du är självgående, har ett logiskt tänkande och vågar uttrycka dina åsikter.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO: Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Johanna Nilsson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
