UX designer med erfarenhet
2025-10-08
Har du arbetat ett par år med UX design och vill få chansen att utvecklas på ett internationellt bolag i Lund, nu har du chansen!
OM ROLLEN
I rollen som UX designer kommer du att arbeta brett med att supporta och ta fram design till flera av företagets avdelningar. Du kommer att arbeta nära sälj och marknad där du hjälper dem med att till exempel göra research och utforma passande material.
Det är allt från kortare och återkommande uppgifter till längre projekt som pågår under några månader.
Här blir du en del av ett mixat team på 8 personer och det kommer att finnas bra stöd att få från dina kollegor.
Tjänsten är ett vikariat och sträcker sig till september 2026.
VEM SÖKER VI?
Vi söker dig som är nyfiken och trivs i en kreativ miljö där du arbetar i nära samarbete med dina kollegor, du är öppen för feedback och delar gärna med dig av dina egna tips och erfarenheter. Vi ser även att du är initiativtagande och att du tar ett ägandeskap för att driva ditt arbete framåt.
• Minst 3-års arbetserfarenhet av UX design
• Erfarenhet av att ha arbetat mot sälj- och marknads-avdelningar.
• Engelska i tal och skrift
• Goda kunskaper i Figma
Meriterande
• Erfarenhet av Sharepoint
Rekryteringsprocessen
• Telefonintervju
• Intervju med rekryterare
• Referenstagning
• Träff med Kundföretaget
VILLKOR
• Startdatum: Omgående
• Placeringsort: Lund
• Arbetstider: 08:00-17:00, flextid
• Omfattning: Heltid
Vi ser fram emot din ansökan - urval sker löpande!
