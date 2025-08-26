Utvecklingsstrateg - tidsbegränsad anställning
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Eksjö kommuns vision är "Alla är vi Eksjö kommun".
Du kommer att tillhöra kansli- och utvecklingsavdelningen som är en avdelning på kommunledningskontoret direkt underställd kommunstyrelsen. Kansli- och utvecklingsavdelningen har två inriktningar, där den ena inriktningen är kansliarbete och den andra är att arbeta med utvecklingsfrågor.
I en del frågor kommer du att arbeta med hela kommunkoncernen vilket innefattar även de kommunala bolagen
Utvecklingsstrateg
Som utvecklingsstrateg arbetar du för att förverkliga kommunens vision genom att stödja verksamheterna i olika utvecklingsfrågor. Du har ett nära samarbete med övriga kommunövergripande strateger i kommunen och på höglandet.
Några av dina ansvarsområden kommer att vara:
Tillsammans med en arbetsgrupp utreda möjligheterna till datadriven utveckling och innovation på höglandet.
Stödja verksamheterna i kommunens innovationsarbete.
Stödja verksamheterna i arbetet med styrning och ledning tillsammans med representanter från verksamheterna.
Omvärldsbevaka och sprida kunskap inom kommunen.
Verka för ökad digital mognad.
Arbeta med strategiska frågor så att invånarna i kommunen drar nytta av utvecklingen som sker.
Arbete med informationssäkerhetsfrågor.
Några av dina arbetsuppgifter:
Sprida kunskap och vara en resurs i kommunens utvecklingsarbete.
Ta fram beslutsunderlag, genomföra utredningsuppdrag och svara på remisser.
Samordna och leda det kommunövergripande digitaliseringsrådet samt arbetsuppgifter kopplat till rådets arbete.
Representera kommunen i det höglandsgemensamma, regionala och nationella forum.
Introducera och utbilda förtroendevalda i deras digitala verktyg.
Vid valår arbetar du tillsammans med övriga medarbetare på kansliavdelningen med planering och genomförande.
Det finns möjlighet till visst arbete på distans.Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning eller likvärdigt
