Utvecklingsofficer till Logistikskolan, T 2
2025-12-11
Vill du bidra till Försvarsmaktens utvecklingsuppdrag och vara en del av något större? Hos oss får du möjlighet att medverka till ett säkrare och starkare Sverige.
Göta trängregemente T 2 befinner sig i en spännande tillväxtfas och söker nu en engagerad utvecklingsofficer till Utvecklingsavdelningen, Logistikskolan i Skövde.
Om Logistikskolan och Utvecklingsavdelningen
Utvecklingsavdelningen har till uppgift att utveckla förband, metoder och system till armén och försvarsmakten. Avdelningen ansvarar för att föreslå sammanhängande logistiklösningar för hela försvarsmakten.
Utvecklingsavdelningen stödjer också materielanskaffning för markdomänens behov inom drivmedels-, förplägnads-, och sjukvårdsmateriel samt hjulfordon. Avdelningen deltar i studieverksamhet, taktikutveckling och framtagande av publikationer inom givna ansvarsområden.
Avdelningen deltager också inom forskning och utveckling inom funktionen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som utvecklingsofficer kommer du arbeta med utvecklingsuppdrag inom område logistik. Vi söker dig som arbetar inom funktionerna sjukvårdstjänst, teknisk tjänst eller förnödenhetsförsörjning.
Du kommer att arbeta med olika projekt som kan omfatta förbands-, materiel- eller metodutveckling inom logistikens funktioner. Du kommer bland annat att:
• Delta inom projekt som handläggare och/eller agera som projektsekreterare.
• Genomföra självständigt arbete inom funktionen.
• Delta i forsknings-och studieuppdrag.
• Delta i internationella samarbeten.
KRAV
Kvalifikationer
• Yrkesofficer SO 6-8.
• Tre års erfarenhet inom områdena sjukvårdstjänst, teknisk tjänst eller förnödenhetsförsörjning.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• God förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift.
• Aktuell erfarenhet av att arbeta med Officepaketet och digitala hjälpmedel.
B-körkort (manuell växellåda).
Avdelningens uppgifter varierar stort, varpå vi söker dig som har stor flexibilitet och kan prioritera vid behov. Befattningen kräver god samarbetsförmåga, likväl som förmågan att kunna driva arbete självständigt. För att trivas i befattningen som utvecklingsofficer är det av vikt att du har initiativförmåga och vilja att vidareutvecklas inom din funktion.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet eller kunskap om förekommande materielsystem inom din funktion.
• Erfarenhet av arbete i projektform.
Erfarenhet av logistik inom två lednings-och/eller organisationsnivåer.
Anställningsform: Militär befattning, tillsvidareanställning.
Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte redan är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Skövde.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Resor i tjänsten förekommer.
Befattningen är placerad på Utvecklingsavdelningen, Logistikskolan i Skövde.
Upplysningar om befattningen
Stefan Karlsson, avdelningschef Utvecklingsavdelningen
Telefon: 010-826 50 00 (växel)
Klas Ahlqvist, Stf avdelningschef Utvecklingsavdelningen
Telefon: 010-826 50 00 (växel)
Information om rekryteringsprocessen
Louise Arnholm, HR-generalist T 2
Telefon: 010-826 50 00 (växel)
Fackliga företrädare
Ulf Granlöf (SACO), Martin Zetterman (Officersförbundet), Claes Andersson (SEKO) och Johan Törling (OFR/S).
Samtliga nås via 010-826 50 00 (växel).
Samtliga kontaktpersoner är tillgängliga främst vecka 51 och vecka 2-3.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-16. Ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser, samt svar på urvalsfrågorna. Bifoga även intyg som styrker dina uppgifter.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Förbandets motto är: Logistik- vårt ansvar
Göta Trängregemente tillhör armén och är det enda förbandet i hela Försvarsmakten som enbart jobbar med logistik. Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, transporttjänst och försvarsmedicin. Det innebär att regementet ser till att de stridande förbanden får det stöd de behöver för att lösa sina uppgifter, exempelvis mat, vatten, ammunition och drivmedel. Med våra sjukvårdsförmågor tar vi hand om de skadade och med våra transportförmågor ser vi till att förbanden kommer till rätt plats vid rätt tidpunkt.
Göta Trängregemente utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Förband som är omedelbart användbara vid insatser, såväl nationella som internationella.
Vid Göta Trängregemente finns Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola, som utbildar logistikofficerare för hela Försvarsmakten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
