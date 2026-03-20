Utvecklingsledare och programansvarig utvecklingsledare
Universitetssjukhuset i Linköping, Lasarettet i Motala, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och primärvården i centrala, västra och östra Region Östergötland
Till Programkontoret lokalutveckling, Verksamhetsområde verksamhetsutveckling
Vårt erbjudande
Region Östergötland har höga ambitioner när det gäller att ta tillvara ny kunskap, tekniska möjligheter och nya arbetssätt.
Vi vill fortsätta vara i framkant inom vård, forskning och utbildning.
Varje år investerar regionen i utveckling av hälso- och sjukvårdens lokaler. Verksamheternas behov förändras kontinuerligt och målet är att skapa hälsofrämjande patientmiljöer samt attraktiva och trygga arbetsmiljöer för våra medarbetare.
Forskning visar tydligt att de fysiska förutsättningarna i vårdmiljöer påverkar produktivitet, samverkan och människors välbefinnande. När miljöer planeras och utformas utifrån kartlagda behov, med genomtänkta flöden och rätt kravställningar, skapas förutsättningar för funktionella, effektiva och inkluderande miljöer med hög trivsel.
Programkontoret ansvarar för att driva den långsiktiga utvecklingen av vårdens lokaler.
Vi omsätter hälso- och sjukvårdsstrategi till taktiska planer samt leder behovsanalyser, samordning, kartläggning och planering av lokalutvecklingsprojekt.
Nu söker vi två utvecklingsledare till programkontoret lokalutveckling:
en programansvarig utvecklingsledare med särskilt fokus på universitetssjukhuset i Linköping och primärvården i centrala länsdelen
en utvecklingsledare med möjlighet att arbeta med lokalutvecklingsprojekt i hela Region Östergötland.
Verksamhetsområde verksamhetsutveckling består av cirka 80 medarbetare med huvudfokus på att samordna, stärka och kompetensförsörja hälso- och sjukvårdens utvecklingskraft ur ett verksamhetsnära perspektiv.Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla framtidens vårdmiljöer? Är du van att leda och driva projekt och utvecklingsarbete samt att samverka i team? Har du förståelse för de krav som ställs på hälso- och sjukvårdens fysiska planering? Då kan du vara den vi söker.
Tjänsten ger dig möjlighet att samordna större projekt för att möta framtidens behov och bidra till en hälso- och sjukvård med god tillgänglighet, hög kvalitet och stark delaktighet.
Du arbetar nära verksamheterna och i samverkan med regionfastigheter för att utveckla funktionella och framtidssäkrade vårdmiljöer. En viktig del av uppdraget är att samordna och stödja verksamheten samt säkerställa hög kvalitet i de verksamhets- och beslutsunderlag som tas fram.
I rollen kommer du att:
leda och engagera arbetsgrupper i uppdrag och projekt
stötta verksamheten i förbättrings- och lokalutvecklingsarbete
genomföra och leda behovsanalyser samt process- och flödeskartläggningar
coacha vårdchefer i frågor som rör lokalutveckling
arbeta både verksamhetsnära och i regionövergripande uppdrag
upprätta och uppdatera lokalutvecklingsplaner
fungera som länk mellan verksamhet och fastighetsförvaltning/byggprojekt
bidra till kunskapsutveckling inom området
samverka i nätverk inom och utanför regionen
Om dig
Det är meriterande med hälso- och sjukvårdsbakgrund, ledarskapserfarenhet liksom kunskap om verksamhetsutveckling, förändrings- och förbättringsarbete. Etablerade nätverk och kontaktvägar inom området ses också som meriterande.
I rollen som programansvarig utvecklingsledare ingår ett särskilt ansvar för att samordna större lokalutvecklingsprojekt. Du identifierar och konkretiserar verksamheternas behov samt säkerställer att olika projekt koordineras effektivt tillsammans med berörda ledningar.
För detta uppdraget krävs relevant akademisk utbildning samt utbildning och/eller erfarenhet av projektledning och utvecklingsarbete.
Vi söker dig som är trygg i att leda, samarbeta och koordinera tvärprofessionella grupper. Du har god kommunikativ och pedagogisk förmåga och kan strukturera, sammanfatta och presentera projektresultat på ett tydligt och engagerande sätt.
Som person är du strukturerad och har förmåga att se både helhet och detaljer. Du arbetar självständigt, planerar och prioriterar effektivt samt tar ansvar för att projekt och uppdrag slutförs med god måluppfyllelse.
Ansökan och anställning
Primär placering är i Linköping.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/508".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Enheten för hälsa- och vårdutveckling Kontakt
Samordnare Anna Parenmark 010-1037150.
9808783