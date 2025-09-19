Utvecklingsledare Krisberedskap
Om arbetsplatsen
Du blir kommunens ledstjärna inom krisberedskap, både internt och externt. Här får du möjlighet att göra en verklig skillnad och bidra till att skapa en trygg, säker och redundant miljö för våra medborgare.
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för viktiga processer och stöd till organisationen, uppdelat på fyra avdelningar. Säkerhetsenheten är organiserad i kommunledningsförvaltningen och är direkt underställd kommunchefen.
Säkerhetsenheten arbetar med krisberedskap, krishantering, civilt försvar, brandskydd, säkerhet, brotts- och drogförebyggande, trygghet och informationssäkerhet för att skapa en säker och trygg miljö för alla i kommunen. Säkerhetsenheten består i nuläget av ett team på fyra medarbetare och en chef. Vi stärker nu arbetet med krisberedskap ytterligare.
Arbetsuppgifter
Du kommer i huvudsak arbeta med krisberedskap i enlighet med relevant lagstiftning och styrdokument och samverkar nära med kollegorna inom säkerhetsenheten. Som utvecklingsledare för krisberedskap leder och driver du kommunens krisberedskaps- och krishanteringsarbete. Du är kontaktperson både internt och externt inom ansvarsområdet. Du tar fram styrande dokument, metodstöd samt ger kunskapsstöd i genomförandet. Du driver kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys, beredskapsplanering, kontinuitetsplanering, rapportering, övningar och utbildningar. Du är drivande eller delaktig i tvärgrupper inom området. I förvaltningarna finns säkerhetshandläggare, en organisation under uppbyggnad. Du kommer ingå i kommunens centrala krisledning.
Kvalifikationer
Vi söker dig med en eftergymnasial utbildning inom relevant område eller erfarenhet inom området som arbetsgivaren finner lämplig. Du har 3-5 års erfarenhet av att arbeta med krisberedskap och/eller internt beredskaps- och säkerhetsarbete samt har erfarenhet av att ha arbetat med framtagande av styrande dokument, uppföljning och utredning. Har god kunskap om gällande och kommande lagar och bestämmelser inom området.
Du ska ha en god administrativ förmåga där du har lätt för att kommunicera i både tal och skrift. Goda datafärdigheter är viktigt. Det är meriterande med erfarenhet från att verka i en politiskt styrd organisation och erfarenheter av krislednings och stabsarbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper!
Som person är du positiv, driven och har god förmåga att skapa goda relationer samt har lätt för att samarbeta och samverka med andra. Du är trygg, förtroendeingivande och lyhörd samtidigt som du leder framåt, har helhetssyn och god förmåga att fatta beslut. Du trivs med struktur, har lätt för att kommunicera och att arbeta både strategiskt och operativt. Du är lösningsorienterad, pragmatisk och har förmåga att självständigt driva och prioritera aktiviteter från start till mål.
Du behärskar svenska i såväl tal som skrift, eftersom arbetet kräver att du förstår komplicerade språkliga underlag, samt kan producera egna underlag av hög kvalitet.
Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.
Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap.
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid
Möjlighet till distansarbete: Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdatum: 2025-10-12
Kontakt: Säkerhetschef, Peter Dubrefjord, 0303703306, peter.dubrefjord@ale.se
eller HR-Specialist, Daniel Karlsson, 0303704069, daniel.karlsson@ale.se
Första omgången intervjuer för tjänsten beräknas att hållas under V.43 på teams
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
