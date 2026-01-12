Utvecklingsledare Funktionsstöd
2026-01-12
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Om arbetsplatsen
Verksamhetsområdet Funktionstödi Huddinge kommun omfattar såväl förebyggande verksamheter, myndighetsutövning som utförarverksamheter. Tillsammans arbetar vi för att ge personer med funktionsnedsättningar i Huddinge kommun bästa tänkbara stöd!
Arbetsplatsen är belägen i centrala Huddinge med närhet till goda kommunikationer.
I rollen som utvecklingsledare arbetar du strategiskt med funktionsstöds processer och verksamheter. Du arbetar ibland i rollen som projektledare och driver självständigt processer samt uppföljning-, analys- och utvecklingsarbete. I rollen ingår även att vara den sammanhållande länken och tillsammans med kollegorna i staben leda och ta fram underlag till funktionsstöds systematiska kvalitetsarbete.
Arbetsuppgifterna är omväxlande och innebär ett stort eget ansvar att identifiera vad som behöver göras och när. Du vågar ta egna initiativ och förstår vikten av att vara smidig i de kontakter du har såväl internt som externt. Du har förståelse för verksamhetens behov när du ger stöd och tar beslut. Du är kunnig, professionell och trygg i din yrkesroll.
I rollen ingår kontakter med andra förvaltningar och verksamhetsområden i kommunen, externa kontakter och samarbetspartners. I nära samarbete med övriga funktioner inom förvaltningen deltar du i de övergripande processer som ligger inom verksamhetens område.
Att producera och formulera texter i form av olika uppföljningar, utredningar och redovisningar ingår i uppdraget. Du medverkar och föredrar ärenden i olika forum, bland annat vid chefsmöten och verksamhetens ledningsgrupp.
Tjänsten är en särskild visstidsanställning, heltid, med start enligt överenskommelse, till 31/12 2026 med eventuell möjlighet till förlängning.
Vem är du?
Vi söker dig med ett professionellt förhållningssätt som, tillsammans med oss, vill driva, utveckla och förbättra verksamheten så att Huddinge kommuns invånare med funktionsnedsättningar får det stöd de behöver. För att du ska klara av uppdraget, ser vi gärna att du kan uppfylla följande kvalifikationer:
Relevant examen på högskolenivå, t ex med samhällsvetenskaplig inriktning, socionom eller statsvetare. Erfarenhet av myndighetsutövning och/eller utförarverksamhet inom funktionshinderområdet är meriterande och intresse för målgruppen är ett krav. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Erfarenhet av verksamhetsutveckling, projekt- och processledning samt upphandlingar är meriterande, liksom erfarenhet från att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Som person tänker du strategiskt och tar hänsyn till det större perspektivet. Du kan se sakers långsiktiga betydelse, vidare konsekvenser och anpassar ditt agerande till det men förstår också vikten av systematiskt arbete i den operativa vardagen. Du arbetar bra med komplexa frågor och har en god analytisk förmåga. Som person ser vi att du är ansvarstagande och trivs med att självständigt driva processer framåt samtidigt som du har lätt för att skapa ett gott samarbete och vara lyhörd. För att vara framgångsrik i rollen behöver du vara lösningsorienterad, kommunicera på ett pedagogiskt sätt och vara förtroendeingivande.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta verksamhetschef Malin Svahn Schenström malin.svahn-schenstrom@huddinge.se
