Utvecklingsledare BI
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Som Utvecklingsledare inom Socialförvaltningen har du en central roll i att utveckla, förvalta och kvalitetssäkra användningen av svårt Business Intelligence (BI)-verktyg och analysplattform Qlik Sense. Ditt uppdrag är att bistomvandla data till meningsfulla insikter som stärker verksamhetsutvecklingen och underlaget för beslut.
Detta innebär bland annat att du:
• Ansvarar för Qlik Sense-applikationer: Du har helhetsansvaret för apparnas livscykel - från insamling av fakta, behovsanalys och värdering av nytta, till att självständigt utveckla, vidmakthålla och kvalitetssäkra dem.
• Säkrar datakvalitet och relevans: Du ser till att rapporter och visualiseringar är tydliga, relevanta och av hög kvalitet, så att apparna tillför nytta och används effektivt.
• Är en pedagogisk resurs: Du stödjer och utbildar användare, chefer och kollegor i hur systemet används, och förklarar data på ett tydligt och verksamhetsnära sätt.
• Driver förbättringsarbete: Du bidrar till kontinuerliga förbättringar, utvecklar nya lösningar och effektivare arbetssätt och tar initiativ till uppföljning av apparnas nytta.
• Samarbetar och samverkar: Du planerar och prioriterar uppdrag i nära samverkan med objektspecialist och systemförvaltning, och för dialog med verksamheten kring behov och resultat.
• Fungerar som kontaktperson: Rollen omfattar även systemförvaltningsuppgifter samt ansvar som beställare och kontaktperson i utvecklings- och förändringsärenden.
Ditt arbete är nära kopplat till Linköpings Styr- och Samverkansmodell utifrån PM3 modellen där utvecklingsledaren spelar en viktig roll. Inom Linköpings kommun används PM3 som ett ramverk för förvaltning och utveckling av IT-system och tjänster. PM3 säkerställer en strukturerad och tydlig styrning av förvaltningsuppdraget.Som utvecklingsledare kommer du att agera i gränssnittet mellan verksamhetsutveckling och IT-förvaltning
Din arbetsplats
Tjänsten som utvecklingsledare är placerad i enheten för kvalitet, utveckling och digitalisering på Socialförvaltningen. Enheten har 28 medarbetare med uppdrag att stödja förvaltningen, förvaltningsledningen och förvaltningsdirektören samt nämnderna i deras uppdrag. Du kommer att tillhöra en grupp med 7 kollegor som jobbar med utveckling och förvaltning av våra IT-system med lite olika fokus i sina uppdrag.
Arbetsplatsen är belägen centralt i Linköping. Arbetstiderna är kontorstider med förtroendearbetstid och möjlighet till distansarbete finns när verksamheten tillåter.
Du som söker
Är du en driven utvecklingsledare med bred kompetens som vill ta ett helhetsansvar för Socialförvaltningens beslutsstöd? Då kan det vara dig vi söker!
Vi söker dig med en akademisk eller eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap, statistik, ekonomi, BI eller liknande. Du har med dig erfarenhet av att arbeta med Qlik Sense eller liknande BI-system och förstår hur dessa verktyg kan användas för visualisering, datamodellering och analys. Du har erfarenhet av analys-, kvalitets- eller uppföljningsarbete och kan omvandla verksamhetens mål och resultat till relevant data, för att säkra kvalitet och relevans i rapporter och visualiseringar. Vi ser det som meriterande om din erfarenhet kommer från en kommunal verksamhet.
Du är insatt i systemförvaltning, kvalitetsarbete och hur teknik, process och nytta hänger ihop. En grundläggande förståelse för informationssäkerhet, dataskydd och behörighetshantering är viktig, eftersom du kommer att fungera som kontaktperson och beställare i utvecklings- och förändringsfrågor.
Du är självgående, strukturerar ditt arbete och driver dina processer vidare i arbetet. Du ser helheten och är målinriktad i dina prioriteringar och agerande samt bidrar till ständiga förbättringar och initiativ till uppföljning av nyttan. Vidare trivs du med att samarbeta med andra och ser alltid till hela verksamhetens bästa i dina beslut och analyser av behov. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och anpassar ditt budskap till mottagaren, vilket är avgörande när du som pedagogisk resurs ska stödja och utbilda användare, chefer och kollegor i hur beslutsstödssystemet används.
Övrig information
