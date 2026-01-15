Utvecklingsledare
2026-01-15
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Ditt uppdrag
Som utvecklingsledare med fokus på förmågeutveckling hör du till avdelningen för Signalunderrättelser. Avdelningens främsta syfte är att leverera underrättelserapporter till våra uppdragsgivare och din roll i den processen är att bidra till att avdelningen har de bästa tekniska verktygen för att lyckas.
Som utvecklingsledare arbetar du inom en teknikstyrningsdomän - en värdeström - och driver kort- och långsiktig förmågeutveckling till stöd för Signalspaningen på FRA. Det strategiska, långsiktiga arbetet utgår från behoven i de underrättelseproducerande kontoren och syftar till att stärka avdelningens förmåga att leverera underrättelser till uppdragsgivarna. Du har en helhetssyn på hela processkedjan - från inhämtning till rapportering - och ditt fokusområde anpassas utifrån din bakgrund och erfarenhet.
Arbetet innebär både intern och extern samverkan för att fånga upp och förstå verksamhetens behov. Behoven ska omsättas till teknikutveckling i hård- och/eller mjukvara, ofta i kombination med nya eller ändrade metoder. Det som har utvecklats kan du bli "systemägare" för.
I samarbete med övriga medarbetare inom området kommer du att arbeta för ytterligare utveckla området.
I rollen som utvecklingsledare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att:
Bidra till att FRA har de bästa förutsättningarna att producera världens bästa underrättelserapporter
Planera och driva förmågeutveckling
Identifiera och prioritera behov från de underrättelseproducerande kontoren.
Ha helhetssyn på processkedjan från inhämtning (signalspaning) till rapportering
Integrera nya eller förbättrade metoder i utvecklingsarbetet.
Vara systemägare
Du kan
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning eller motsvarande kunskap förvärvat genom arbetslivet.
Aktuell arbetslivserfarenhet inom området
Goda kunskaper i modern PC-miljö.
God förmåga att uttrycka dig skriftligt på svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har:
Akademisk utbildning inom ett teknikområde.
Erfarenhet av ledarskap, t ex projektledare eller chefsbefattning.
En erfarenhet av att hantera sekretess,
Erfarenhet av att ha arbetat på FRA, inom området "signalspaning"
Erfarenhet av radio och telekommunikation.
Erfarenhet av att leda eller genomföra risk-, och säkerhetsanalyser samt utforma säkerhetsplaner.
Erfarenheter av eller kännedom om ramverket SAFe
Förståelse för utvecklingsverksamhet generellt.
Andra språk än svenska och engelska.
Du är
I den här rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig med följande egenskaper:
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Utvecklingsorienterad - Du har lätt för att ta till dig och se möjligheter med nya idéer, metoder och arbetssätt. Du driver och implementerar förändring.
Ledarskap - Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Du skapar engagemang och delaktighet.
Strategisk - Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Du ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 49 62. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-02-08 .
Referensnummer 2025FRA685-3.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Förmågeutveckling, utvecklingsledare, ledarskap, inhämtning, underrättelseproduktion, signalspaning, telekommunikation, radio. Ersättning
