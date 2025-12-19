Utvecklingsledare
2025-12-19
Bolagsverket är en myndighet i Sundsvall med drygt 600 medarbetare som arbetar tillsammans för ett enklare och tryggare företagande. Regeringen har gett oss flera viktiga uppdrag inom digitalisering och brottsförebyggande arbete. Vill du vara med?Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Nu tar vi ett spännande kliv framåt inom vår it-verksamhet - vill du vara en del av resan och driva Bolagsverkets it-utveckling framåt?
Gillar du att arbeta nära människor, hålla många bollar i luften och trivs i en miljö där det händer mycket? Då kan du vara den vi söker. I rollen får du en aktiv del i att driva förbättringar och bidra i metodarbete avseende det agila utvecklingsarbetet samtidigt som du tillsammans med övriga utvecklingsledare vidareutvecklar och ständigt förbättrar våra arbetssätt. Vi söker dig som vill vara spindeln i nätet och som är en flexibel relationsbyggare med ett tydligt helhetsperspektiv.
I rollen ingår bland annat att ansvara för leveransplanering av IT-utveckling inom ett definierat område, vilket bland annat omfattar att:
* agera it-uppdragsledare för mindre och större utvecklingsinsatser i dialog med verksamheten
* analyser och utredningar både inom it-avdelningen men också inom ramen för Bolagsverkets utvecklingsportfölj.
Rollen innebär också att, tillsammans med övriga utvecklingsledare, planera och genomföra större gemensamma Agila ceremonier såsom demos, kvartalsplaneringsdagar (PI), utvecklings- och innovationssatsningar samt utvärdering av dessa. Dessutom ingår att coacha och fungera som bollplank gentemot våra teamledare (Scrum Masters).Kvalifikationer
För att vara framgångsrik i rollen ser vi att du har:
* Eftergymnasial utbildning inom it alternativt erfarenhet inom it-området som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* Flerårig och aktuell erfarenhet av it-utvecklingsledning, projektledning eller motsvarande
* Goda kunskaper och erfarenheter av ledande roll inom lean-agilt arbetssätt
* Erfarenhet av teamarbete enligt agila principer
* Flerårig och aktuell erfarenhet av att agera it-uppdragsledare för mindre och större utvecklingsinsatser
* Flerårig och aktuell erfarenhet av analysarbete och utredningar inom it-området
* Erfarenhet av it-utvecklingsarbete i stora eller mellanstora organisationer
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Har du därutöver erfarenhet inom följande arbetsområden är det meriterande att ha:
* Roll inom skalat agilt arbetssätt med lednings- och koordineringsansvar
* Agilt arbete med stöd av ramverket SAFe
* Användning av Atlassian Jira och Confluence som arbetsstöd för det agila arbetet.
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare som kan motivera, coacha och skapa delaktighet.
Du har förmåga att se helheten, tänka strategiskt och fatta beslut i linje med verksamhetens behov och som driver utvecklingen framåt. Du samarbetar väl med ett prestigelöst fokus och kommunicerar tydligt med fokus på gemensamma mål samtidigt som du är lösningsorienterad och snabb på att hantera utmaningar och hållbara lösningar på ett konstruktivt sätt.
Vill du bli vår nya kollega och vara med och utveckla it-verksamheten på Bolagsverket?
Placeringsort är Sundsvall.
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Bifoga endast CV.
Bolagsverket har fått flera nya uppdrag som bidrar till ett enklare och tryggare företagande. Det betyder att vi kommer att rekrytera nya kollegor inom flera områden.
Här kan du läsa mer om uppdragen och vilka tjänster vi kommer sökahttps://bolagsverket.se/jobbamedoss/ledigajobb/nyauppdragnyakollegorvillduvaramed.5826.html
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera ansökan i rekryteringssystemet. Kontakta istället den rekryterande chefen för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Du behöver då ange tydligt på din ansökan att du har skyddade personuppgifter. Det är endast om du har skyddade personuppgifter som din ansökan kan undantas från att bli offentlig handling.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och ge alla möjlighet till ett aktivt och regelbundet deltagande i hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler i Sundsvall.
