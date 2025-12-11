Utvecklare, Stockholm
AB Effektiv Borås / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Borås i Stockholm
, Vaxholm
, Täby
, Södertälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vad erbjuder rollen?
Här kliver du in i ett techteam där idéer väger tungt och där du får skapa lösningar som verkligen gör skillnad. Du arbetar med moderna tekniker, skarpa kollegor och en kultur som uppmuntrar nyfikenhet, initiativ och utveckling. Föreställ dig en arbetsplats där kreativitet, kvalitet och god stämning går hand i hand.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Bygga, förbättra och förfina funktionalitet i våra digitala produkter inom front end eller back end
• Delta i arkitektur och designbeslut tillsammans med teamet
• Driva utvecklingsarbete från idé till färdig release
• Testa, analysera och optimera kod för bästa möjliga prestanda
• Bidra med nya perspektiv, tekniker och smarta lösningar
Vem är du?
Du är en utvecklare som gillar att lösa problem på riktigt och som går igång på resultat som både ser bra ut och fungerar ännu bättre. Du har en känsla för struktur, kvalitet och tydlig kommunikation. Du trivs i team men tar gärna eget ansvar när det behövs. Nyfikenhet och driv sitter i ryggmärgen hos dig.
Vi tror att du har erfarenhet av moderna JavaScript-ramverk inom front end eller språk som exempelvis NET, Java eller Node inom back end. Du gillar att höja nivån, utmana dig själv och bidra till en stark kultur.
Är detta din perfekta match?
Du som söker en roll där du får tänka smart, leverera kvalitet, samarbeta med engagerade kollegor och utvecklas i rätt riktning brukar trivas här. Kanske känner du redan nu att detta låter som din miljö? Det brukar vara ett gott tecken i så fall. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor, flexibilitet och goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill framåt i karriären.
Varmt välkommen med din ansökan
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 7/1-2026. Har du några frågor om tjänsten? Kontakta gärna Mattias Jonsson på mattias.jonsson@effektiv.se
eller Andrea Silvano på andrea.silvano@effektiv.se
.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
Sökord
Utvecklare, Front-end, back-end, JavaScript, ramverk, .NET, Java, Node, webbutveckling, systemutveckling, arkitektur, API, integrationer, molnlösningar, clean code, UX, prestandaoptimering, DevOps CI/CD Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), http://effektiv.se Arbetsplats
Effektiv Kontakt
Teamet på Effektiv rekrytering@effektiv.se Jobbnummer
9639463