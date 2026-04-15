Utställningsvärd
Välkommen till Smedjebackens kommun!
Våra styrkor är prestigelöshet, dialog och korta beslutsvägar. Som medarbetare hos oss blir du en viktig samhällsbyggare, någon som gör skillnad. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan leva upp till vår värdegrund där välkomnande, engagemang, trygghet och framtidstro är ledord. Smedjebacken erbjuder bra boende och våra många föreningar, eldsjälar och entreprenörer bidrar till livskvalitet, samanhållning och levande traditioner i hela kommunen.
Konsthallen MEKEN
Verksamheten på den kommunala konsthallen MEKEN ingår i allmänkulturenheten på kultur- och biblioteksavdelningen. Arbetet sker på uppdrag av Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden i Smedjebackens kommun.
Konsthallen ligger i Smedjebackens valsverks gamla mekaniska verkstad och är med dess atmosfär, flexibilitet och tillgänglighet är en spännande och levande plats för utställningar, scenkonst, residens, workshops och möten. Parallellt med det konstnärliga perspektivet finns folkbildningsperspektivet som en viktig faktor. Här erbjuds samtida konst och kultur i en unik industrihistorisk miljö som tillhandahålls genom avtal med OVAKO AB.
Konstintendenten planerar och utvecklar utställnings- och programverksamhet i nära samverkan med kulturchefen. Konstintendenten är verksamhetsansvarig. Det finns även en teknisk assistent knuten till verksamheten, främst i samband med installation av utställningar samt teknik vid programverksamhet. Ytterligare kollegor för dialog och samverkan finns inom allmänkultur- och biblioteksenheterna på avdelningen. Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Som utställningsvärd är du den person som möter våra besökare och som ger dem information om aktuell utställning, svarar på frågor och ibland ger kortare introduktioner. Du trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med andra, samt kan hantera såväl lugna som mer intensiva arbetspass.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att välkomna besökarna, sköta biljettförsäljning samt den lilla butiken och det enkla caféet som finns i konsthallen. I samband med konstpedagogiska aktiviteter och annan programverksamhet under konsthallens öppettider kan du behöva assistera konstintendenten.
I arbetsuppgifterna ingår även viss skötsel av innergården där det finns rabatter med bland annat jordgubbar, björnbärsbuskar och vindruvor. Vid behagligt väder tar konsthallens besökare gärna med sig fikat till innergården där cafémöbler står uppställda. Kvalifikationer
Utbildning inom kultur/service/pedagogik.
Erfarenhet av service och värdskap, till exempel inom turism, museum, butik eller reception.
Uttalat kulturintresse; särskilt för samtidskonst, design och/ellerhantverk.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska.
Fyllt 18 år
Meriterande
Smedjebackens kommun ingår i ett förvaltningsområde för det finska språket. Språkkunskaper i andra språk än svenska och engelska är meriterande.
Insikter om praktiskt konstnärligt arbete är meriterande. Dina personliga egenskaper
Arbetet är varierat och praktiskt, så du behöver vara noggrann, flexibel och bekväm med att både lyfta och pyssla. Du är nyfiken på människor och gillar att kommunicera och arbeta för att skapa en god stämning. Din sociala förmåga är viktig i fråga om värdskap. Du får väldigt gärna ha kunskap i olika konstnärliga tekniker och material.
Vi erbjuder
Utställningen är öppen tre dagar i veckan (torsdag-lördag kl. 13-17) och arbetstiden är 5 timmar per dag (kl. 12:30-17:30). OB-tillägg utgår för lördagstjänstgöringen samt söndagarna 26 juli och 13 september. Anställningen inleds med introduktion torsdag den 23 juli och fredag 24 juli (4 timmar/dag). Du tjänstgör även i samband med utställningens invigning söndag den 26 juli. Fr.o.m. torsdag 30 juli enligt schema. Anställning pågår t.o.m. söndag 13 september 2026.
Vi erbjuder en arbetsplats i en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. Vi tror på dialogen som verktyg för utveckling och värnar om korta beslutsvägar och prestigelöst förhållningssätt. Arbetsmiljöarbetet står i fokus där målsättningen är att arbetslivet ska vara hållbart, hälsosamt och tryggt för alla medarbetare. På smedjebacken.se kan du läsa mer om de förmåner vi erbjuder.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
I samband med anställningserbjudande kommer kandidaten som erbjuds tjänsten att behöva styrka sitt medborgarskap. Det kan personen göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringsprocessen då urval av rekryteringskanaler redan bestämts för denna rekrytering.
Läs mer på smedjebacken.se om hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. All rekrytering sker digitalt och via vår externa länk till rekryteringssystemet Webcruiter. Vid problem av registrering av CV var god kontakta Webcruiter support. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du personalavdelningen genom kommunens växel så får du hjälp med din ansökan.
Kontaktinformation
Anne Seppänen, Avdelningschef, 0240-660283, anne.seppanen@smedjebacken.se
Aleksandra Jarosz Laszlo, Konstintendent, 0240-668885, aleksandra.jarosz.laszlo@smedjebacken.se
Anna Johnsson, Kultursamordnare, Ombud för Vision, 0240-668884, anna.johnsson@smedjebacken.se
Arbetsplats
Kyrkogatan 12
777 30 Smedjebacken
Viktig information:
Arbetsgivare: Smedjebackens kommun
Startdatum: 2026-07-23
Slutdatum: 2026-09-13
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Så ansöker du
Arbetsgivarens referens for dette jobb er "Job-122406". Omfattning

Dette er et deltidsjobb.
Dette er et deltidsjobb. Arbetsgivare Smedjebackens kommun
