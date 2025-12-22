Utställningsproducent
2025-12-22
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Drömjobbet för dig som brinner för utställningar och publikupplevelser - Bli vår nya utställningsproducent!
Har du en passion för att skapa inspirerande och engagerande utställningar som berör och involverar besökaren? Bohusläns museum söker en kreativ och strategisk utställningsproducent som vill vara med och utveckla museets utbud.
Vi är en plats där historia, samtid och framtid möts och vi söker dig som vill bidra till att förmedla och levandegöra vår verksamhet för en bred publik.
Om oss
Bohusläns museum befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Med ett brett uppdrag, från att producera fängslande utställningar till att driva projekt och erbjuda samhällsnytta, är vi fast beslutna att ständigt utvecklas. Vi sätter innovation, kvalitet och tillgänglighet i första rummet - och söker nu dig som vill vara en del av denna resa.
Om rollen
Som utställningsproducent har du en central roll i museets utställningsverksamhet. Du ansvarar för att i samverkan med kollegor planera, utveckla, genomföra och utvärdera utställningar som engagerar och berör, med särskilt fokus på delaktighet och medskapande. Genom att kombinera konstnärligt uttryck, forskning och pedagogik skapar du utställningar som är relevanta för vår samtid och tillgängliga för en bred publik.
Du kommer att:
Planera och genomföra utställningar inom natur-, kultur- och konsthistoria. Projektleda utställningsproduktioner från idé till färdig utställning inklusive budgetering, planering och utvärdering enligt museets processer. Utveckla utställningsinnehåll i samverkan med forskare, konstnärer och andra experter. Arbeta med besökarfokus och anpassa utställningarna för olika målgrupper. Skapa interaktiva och engagerande utställningsupplevelser. Samarbeta med programansvariga för att koppla utställningarna till pedagogiska aktiviteter och publika program. Initiera och genomföra tillfälliga utställningar samt ansvara för basutställningarnas underhåll och utveckling. Samla in och analysera besökarfeedback för att kontinuerligt utveckla utställningsverksamheten.
Vad vi söker hos dig
Vi söker en engagerad och kunnig person med stark kommunikativ förmåga och en kreativ ådra. Du är strukturerad och har erfarenhet av samverkan och att driva utställningsprojekt från start till mål. Erfarenhet av att arbeta med besökarfokus och interaktiva utställningsupplevelser är meriterande.
Vi ser gärna att du har:
Högskoleexamen samt relevant utbildning inom museets ämnesområden. Mycket goda kunskaper om utställningsproduktion och utställningsmediets möjligheter. Erfarenhet av att leda projekt och hantera budget. Förmåga att arbeta strategiskt och operativt med utställningsverksamhet. Stor samarbetsförmåga och vana vid att arbeta med olika yrkesgrupper. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Stort nätverk av relevanta kontakter. Erfarenhet av att arbeta med interaktiva och deltagarbaserade utställningar är meriterande.
Varför välja oss?
Vi erbjuder en arbetsplats där kreativitet och samarbete står i centrum. Du kommer att vara en del av en organisation som värderar öppenhet, respekt och nytänkande. Hos oss får du chansen att göra verklig skillnad - både för vår verksamhet och för samhället omkring oss.
Praktisk information
Tjänsten är på heltid med placering i Uddevalla, Bohuslän. Möjlighet till distansarbete finns men majoriteten av arbetet sker på plats. Tillträde sker enligt överenskommelse. Kvälls- och helgarbete förekommer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bohusläns Museum Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bohusläns museum Kontakt
Mari Trollvik, HR 0522-656571 Jobbnummer
