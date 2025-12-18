Utslussamordnare till Halvvägshuset
Ideell Fören Skyddsvärnet i Göteborg Med Firma S / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
Utslussamordnare till Halvvägshuset - var med och gör skillnad i människors väg mot ett nytt liv
Vill du arbeta nära människor i en avgörande fas i livet och bidra till en trygg och hållbar väg tillbaka till samhället? Skyddsvärnet i Göteborg söker nu en utslussamordnare till vårt Halvvägshus - en verksamhet som på uppdrag av Kriminalvården stöttar personer inför villkorlig frigivning.
På Halvvägshuset möter du kvinnor och män som avtjänar den sista delen av sitt fängelsestraff och som aktivt arbetar för att etablera en vardag fri från brott, med arbete eller studier, struktur, hälsa och fungerande relationer. Vårt uppdrag är att finnas nära och ge stöd i förändringsprocessen - samtidigt som vi ansvarar för att Kriminalvårdens beslut, regler och kontrollmoment följs.
Om rollen
Som utslussamordnare har du en central roll i klienternas vardag och kombinerar ett stödjande, relationsskapande arbete med ett tydligt uppföljnings- och kontrollansvar. Arbetet omfattar bland annat motiverande och stödjande samtal, praktiskt stöd i vardagsstruktur samt dokumentation och rapportering.
En viktig del av uppdraget är att följa upp och säkerställa att klienterna följer Kriminalvårdens ramar, beslutade tider och föreskrifter. I arbetet ingår därför även kontrollmoment såsom närvarokontroller, utandningsprov och urinprov samt tät samverkan och återkoppling till Kriminalvården och andra berörda aktörer.
Arbetstider och anställningsform
Tjänsten är på 80 procent och innebär schemalagt arbete som bedrivs dygnet runt och sovande jour ingår. Du arbetar nära kollegor i ett team som tillsammans ansvarar för både trygghet, stöd och säkerhet på Halvvägshuset.
Vem vi söker
Vi söker dig som har socialpedagogisk utbildning eller högskoleutbildning inom socialt arbete och som är trygg i att arbeta i en roll där stöd och kontroll går hand i hand. Du är tydlig, kommunikativ och professionell i gränssättningen, samtidigt som du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Du arbetar strukturerat och självständigt, är lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga. Du har erfarenhet av dokumentation och journalföring och känner dig trygg i att fatta beslut inom givna ramar. Erfarenhet från Kriminalvården eller arbete med kriminalitet, psykisk ohälsa och beroendeproblematik är meriterande.
Du delar Skyddsvärnets värdegrund och har minst fem års arbtserfarenhet.
Om Skyddsvärnet
Skyddsvärnet i Göteborg är en idéburen och ideell organisation som startade 1914. Vi arbetar på humanistisk grund, är politiskt och religiöst obundna och använder allt överskott till att utveckla våra verksamheter. Vårt uppdrag är att bidra till social inkludering och att stärka människor som lever i psykosocial utsatthet.
Vi bedriver ett brett socialt arbete, bland annat genom halvvägshus på uppdrag av Kriminalvården, skyddat boende, boendestöd, fältarbete, ungdomsverksamheter och arbetsmarknadsinsatser. Psykisk hälsa är en viktig del av vårt arbete, och genom vår socialmedicinska mottagning kan våra klienter få tillgång till psykiatrisk kompetens vid behov.
I allt vi gör utgår vi från tilltron till varje människas möjlighet till förändring och ett långsiktigt engagemang för människor i utsatta livssituationer.
Sista ansökningsdag är 15 januari. Intervjuer sker löpande.
Ansökan skickas till områdeschef Moa Hallmyr:moa.hallmyr@skyddsvarnet.org
