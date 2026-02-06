Utredare till Transportavdelningen
2026-02-06
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Nationella transportenhetens (NTE) blev Transportavdelningen(TA) den 1 september 2025. TA:s uppgift är att transportera frihetsberövade personer. Transporterna rör huvudsakligen kriminalvårdsklienter, mellan häkten och anstalter samt till t.ex. domstolsförhandlingar och läkarbesök, men också frihetsberövade personer åt exempelvis Polisen, Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket och psykiatrin. Under 2025 kommer TA genomföra runt 130 000 transporter vilket inkluderar både inrikes- och utrikestransporter.
Enheten för verksamhetsstöd är i första hand ett stöd till avdelningschefen men även till övriga enheter inom avdelningen. Stödet ges i form av t.ex. framtagande av analyser, strategier och planer för avdelningschefens hela planeringshorisont, ärendeberedning, underhåll av samverkanspunkter samt uppföljning och utveckling av transportverksamheten. Enheten ansvarar även för avdelningsövergripande administration och samordning inom olika verksamhetsområden samt hela Kriminalvårdens fordonsflotta.

Arbetsuppgifter
Som utredare kommer ditt fokus vara på att stödja avdelningsledningen med utredningar inför beslut samt stödja experter med att utveckla processen runt avdelningens 130 000+ transporter och tillsammans med andra experter i sektionen att utveckla verksamheten för att höja kvalitén och effektiviteten samt skapa förutsättningar för den stora tillväxt som är planerade de närmaste 5-10 åren. Du kommer driva strategiska förbättringsprojekt för att optimera processer och flöden tillsammans övriga enheter inom TA. Du kommer även vara den expert som stödjer verksamheten i frågor relaterat till avtal och scheman. Som utredare representerar du även TA i olika arbetsgrupper både inom myndigheten och med andra myndigheter.
Arbetet sker tillsammans med andra experter både inom TA men även övriga avdelningar på huvudkontoret. Samarbete är en stor del av det dagliga arbetet men det finns också förväntningar att du kan arbete självständigt. Vi transporterar frihetsberövade personer och vårt fokus är ett bra bemötande av de som vi transporterar samtidigt som uppdraget är att vi tillhandahåller säkra och effektiva förflyttningar av frihetsberövade som samhället kan lita på.Kvalifikationer
Vi söker en passionerad expert som är analytisk med god problemlösningsförmåga, har gott omdöme och är intresserad av utvecklings- och förändringsarbete. Du ser inga problem eller hinder utan har stort fokus på lösningen. Vi ser att du har god samarbetsförmåga och hög integritet. Därtill är du självständig och noggrann, samtidigt som du är flexibel och prestigelös. Du är lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer och gillar att ha många bollar i luften samtidigt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Relevant akademisk utbildning inom exempelvis statsvetenskap, juridik eller ekonomi, alternativt annan eftergymnasial utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av arbete kollektivavtalstolkningar relaterat till scheman och arbetstid
* Erfarenhet av att ha drivit och ansvarat för utvecklingsarbete
* Erfarenhet av komplext utredningsarbete med verksamhetsöverskridande påverkan
* Bra förståelse av transporter generellt och transporter av människor specifikt
* Goda kunskaper i Office-paketet
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Projektutbildning
* Erfarenhet av arbete i statlig myndighet inom rättskedjan
* Erfarenhet av Kriminalvårdens kärnverksamhet
* Erfarenhet av schemaläggning av medarbetare
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
