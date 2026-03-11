Utredare till ATK-sektionen
Polismyndigheten, Polisregion Nord / Administratörsjobb / Kiruna Visa alla administratörsjobb i Kiruna
2026-03-11
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, Polisregion Nord i Kiruna
, Gällivare
, Jokkmokk
, Boden
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Som utredare hos ATK-sektionen bidrar du till att rädda 20 liv per år och fler än 70 människor från att bli allvarligt skadade i trafiken.
Beskrivning av arbetsplats
ATK-sektionen är placerad i Kiruna och har organisatorisk tillhörighet i Region Nords operativa enhet. Sektionen består av ca 70 medarbetare och har ett nationellt ansvar för landets trafiksäkerhetskameror. Systemet för Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) är ett gemensamt ansvar mellan Trafikverket och Polisen. Trafikverket ansvarar för etablering, drift och underhåll av mätstationerna. Polisen ansvarar i sin tur för att utreda de hastighetsöverträdelser som mätstationerna registrerar.
ATK-sektionen sätter stor fokus på en god arbetsmiljö - vi har gemensamma friskvårdsaktiviteter och dessutom har myndigheten friskvårdsbidrag på upp till 4000 kr per år samt en friskvårdstimma per vecka. Som utredare på ATK kan det finnas möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan. Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Som utredare hos oss utreder du trafikbrott som upptäckts i samband med automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK). Du arbetar självständigt och aktivt med dina ärenden i samråd med förundersökningsledare. I arbetet kommer du också ansvara för att hålla telefonförhör samt svara på frågor från allmänheten som kommer in via telefon. Du förväntas arbeta aktivt både enskilt och i grupp. Utredare samarbetar även med åklagarmyndigheten, lokalpolis och trafikpolis.
Arbetet innebär till stor del datorarbete parallellt i flera olika system.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• 3-årig gymnasieutbildning eller likvärdigt
• God telefon- och datorvana
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• Erfarenhet av serviceinriktat arbete med kundkontakt via telefon eller personliga möten som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
Det är meriterande om du även har:
• Aktuell erfarenhet av administrativt arbete som arbetsgivaren bedömer relevant
• Aktuell erfarenhet av att handlägga och driva egna ärenden som arbetsgivaren bedömer relevant
• Vana av att hantera olika datasystem som arbetsgivaren bedömer relevant
• Erfarenhet av arbete inom polismyndigheten
• Behärskar ytterligare språk utöver svenska som arbetsgivaren bedömer relevantDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad och har ett intresse och vilja att hjälpa andra. Du är öppen och nyfiken och har en förmåga att ta in andra människors perspektiv. Du tar ansvar för din uppgift och är självgående i ditt sätt att arbeta. Du har ett intresse av utredningsarbete och förstår vikten av objektivitet och betydelsen av balans mellan effektivitet och rättssäkerhet.
I rollen som utredare på ATK kommer man arbeta med relativt komplex administration vilket ställer krav på din förmåga att arbeta strukturerat och noggrant. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att hjälpa och stötta andra. Du är också flexibel i ditt sätt att arbeta och har inga problem med att ställa om och anpassa dig till förändrade omständigheter.
Vår arbetsplats genomsyras av samarbete och att vi delar med oss av kunskaper till varandra, vilket bidrar till trivseln på arbetsplatsen.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Kiruna
Funktion: Utredare trafik
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB452/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Nord Kontakt
Rekryterande chef
Sabina Enback sabina.enback@polisen.se 076-7608933 Jobbnummer
9789435