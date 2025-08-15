Utredare Inom Simuleringsmodellen Sesim
2025-08-15
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Vill du arbeta med analyser inom folkhälsoområdet? Då har du möjlighet att använda och utveckla din kompetens hos oss!
Vad ska du jobba med?
Vi söker dig som kan arbeta med att genomföra analyser med hjälp av simuleringsmodellen SESIM. Förutom detta ingår även olika administrativa uppgifter.
Som utredare ingår även andra arbetsuppgifter som utredare på myndigheten.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
• Högskoleutbildning inom statistik eller annat kvantitativt ämne med samhällsfokus.
• Flerårig erfarenhet av utveckling och användande av individbaserade dynamiska mikrosimuleringsmodeller.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
• Flerårig erfarenhet av utveckling och användande av mikrosimuleringsmodellen SESIM.
• Erfarenhet av arbete med programmering och systemutveckling.
• Erfarenhet av programmeringsspråken R, Visual Basic, och SAS. Viss erfarenhet av programmeringsspråken C++ och Julia.
• Erfarenhet av att arbeta med samhälls- och/eller hälsoekonomiska analyser.
• Mycket goda kunskaper inom statistik.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande samt noggrann. Du har ett helhetsperspektiv och ett gott bemötande.
Stor vikt läggs vid:
• Erfarenhet av systemutveckling inom R och Visual Basic.
• Erfarenhet av användning av Statistiska centralbyråns simuleringsmodell FASIT.
• Kunskap om SCB:s olika registerdata.
• Erfarenhet av analys samt sammanställning och rapportering av simuleringsstudier.
• Forskarutbildning.
Vikt läggs vid:
• Kunskap om regel- och transfereringssystemen i Sverige (skatter, bidrag) som påverkar befolkningens disponibla inkomster.
Vad gör enheten?
Enheten är en analysenhet som arbetar datanära med analyser och prognoser för ett mer effektivt folkhälsoarbete. Enhetschefen för Enheten för analys är också myndighetens chefsanalytiker.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.
Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten
Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en särskild visstidsanställning på heltid under perioden 2025-09-01 - 2025-12-31.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Lisa Brouwers, telefon 010- 205 23 94.
Fackliga företrädare är för SACO Pi Zetterquist, telefon 010-205 22 95, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2025-08-24 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 03525-2025-2.1.1
