Utredare inom effektivitetsrevision
Vill du bidra till att utveckla och stärka den statliga verksamheten? Riksrevisionen söker utredare som vill arbeta med effektivitetsrevision inom bostads- och samhällsbyggnadsfrågor, näringsliv och statliga bolag, energi, miljö och jordbruk samt transport och infrastruktur. Genom vårt breda granskningsmandat kan du vara med och granska hela styrkedjan, från regeringens beslut till den verksamhet som påverkar medborgarna. Ansök idag och gör skillnad tillsammans med oss.
Din utveckling möjliggör vår framtid
Granskningarna inom effektivitetsrevisionen fokuserar på statliga myndigheters hushållning, resursutnyttjande och måluppfyllelse. Arbetet bedrivs i projektform, vanligtvis i projektteam på 2-3 medarbetare, där du ibland är projektledare. Du kommer framför allt att arbeta med granskning inom civilutskottets, näringsutskottets, miljö- och jordbruksutskottets samt trafikutskottets frågor och tillhörande utgiftsområden. Här får du utveckla dina analytiska och kommunikativa förmågor genom stimulerande uppdrag.
Hos oss är du också med och påverkar din utveckling. Vår inriktning är att stärka varje medarbetares kompetens och vi uppmuntrar initiativ och eget driv. Här finns utbildningar, internationella projekt och stort utrymme till verksamhetsutveckling vilket gör att du både kan växa och driva förändring.
Vad innebär tjänsten?
Hos oss arbetar du med samtliga delar i granskningsprocessen. Det innebär bland annat att du
• bedriver omvärldsbevakning och tar fram granskningsidéer och förslag
• presenterar granskningsupplägg och genomför granskningar
• bidrar aktivt i kommunikationen av granskningsresultat.
Du utgår ifrån revisionsfrågor och bedömningsgrunder och använder dig av olika metoder för att samla in och analysera data och annat material. Arbetet resulterar i en granskningsrapport som lämnas till riksdagen för behandling tillsammans med en svarsskrivelse från regeringen. Vi lägger stor vikt vid kvalitetssäkring i granskningsarbetet.
Vem är du?
Vi söker dig som har
• relevant akademisk examen, gärna på magister- eller masternivå
• erfarenhet av kvalificerat utrednings-, utvärderings- eller analysarbete inom något av de områden som civilutskottet, näringsutskottet, miljö- och jordbruksutskottet samt trafikutskottet ansvarar för
• goda kunskaper om utvärderings- eller utredningsmetoder
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har relevant statlig erfarenhet och goda kunskaper om hur staten styrs, leds och organiseras samt om den statliga förvaltningen och statligt finansierad verksamhet.
Vi lägger också stor vikt vid dina personliga kompetenser, och utöver din kunskap och erfarenhet söker vi dig som har
• en mycket god problemlösande analysförmåga, kan ta dig an komplexa frågor och komplicerade problem
• en hög grad av kvalitetsmedvetenhet, är noggrann och lägger stor vikt vid att leverera arbete av hög kvalitet och nå uppsatta mål
• en god initiativförmåga, där du tar egna initiativ och aktivt kommer med förslag på förbättringar i granskningsarbetet
• en god samarbetsförmåga och kommunicerar på ett tydligt och konstruktivt sätt
• förmågan att arbeta självgående, ta ansvar för dina uppgifter och driva processer framåt på ett strukturerat sätt.
Vårt erbjudande
Du får en tillsvidareanställning hos en arbetsgivare som erbjuder statens alla förmåner. Anställningen är på heltid och inleds med en sex månaders provanställning. Vi kommer tillsammans överens om när du börjar.
Vi har ett modernt aktivitetsbaserat kontor på Sankt Eriksgatan 117 i Stockholm som erbjuder goda möjligheter till såväl tyst arbete som samtal och möten med kollegor. För oss är det självklart att våra medarbetare har förutsättningar för balans mellan arbetsliv och privatliv. Därför har du förtroendearbetstid och viss frihet att anpassa din arbetstid så att både ditt arbete och din fritid fungerar för dig. Det finns också möjlighet att arbeta på distans hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.
Ansök senast 15 april
Skicka in din ansökan genom att svara på urvalsfrågorna och bifoga cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 15 april. Vi tillämpar arbetspsykologiska tester som en del i vår helhetsbedömning av din ansökan. Vi kan komma att använda oss av arbetsprov i rekryteringsprocessen. Läs mer om vår rekryteringsprocess på riksrevisionen.se/ansok.
Vill du veta mer? Besök riksrevisionen.se/jobba-hos-oss eller kontakta ansvarig chef eller våra fackliga representanter.
• Jörgen Lindström, enhetschef, 08-5171 4030
• Lena Lakso, Saco-S/Riksrevisionen, 08-5171 4155
• Karin Berg, ST/Riksrevisionen, 08-5171 4350
Om Riksrevisionen
Riksrevisionen tar fram fakta om hur statens verksamhet fungerar. Vi granskar vad statens pengar går till, hur effektivt myndigheterna arbetar och om politiska beslut leder till det de var menade till. Det är kunskap som kan användas för att förbättra regeringens och myndigheternas arbete och spara skattepengar. När det finns brister ger vi rekommendationer till regeringen och myndigheterna för att förbättra verksamheten. Vår oberoende ställning och den insyn vi bidrar med är viktig för ett väl fungerande demokratiskt land. Vårt mål är att våra granskningar ska göra skillnad för människor både nu och i framtiden.
Vi företräder också Sverige i internationella revisionssammanhang och har utvecklingssamarbete med revisionsmyndigheter i Afrika, sydöstra Europa och Asien.
