Utredare
Region Uppsala / Administratörsjobb / Uppsala
2026-01-23
Akademiska sjukhusets lednings- och stödfunktion
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Enheten för administrativ service arbetar med ledningsstöd och övergripande frågor som administrativa processer och stödsystem inom sjukhuset samt i relation till andra förvaltningar och externa parter. Enheten har ett tiotal medarbetare och vi sitter i Lednings- och stödfunktionens lokaler.
Som utredare ingår du tillsammans med tre kollegor i en grupp med hög kompetens, öppet klimat och kollegialt lärande. Utredargruppen ansvarar både för att förvalta och utveckla processer och att arbeta med olika typer av utrednings- och utvecklingsuppdrag. Utredargruppen samordnar och fördelar aktuella frågor inom sig.
Ditt uppdrag
Hos oss får du en roll med stor variation och möjlighet att göra verklig skillnad. Kärnan i ditt uppdrag är Akademiska sjukhusets arbete med regionens strategiska mål, de årliga politiska uppdragen, styrtalen och internkontrollplanen. I nästa led koordinerar du Akademiska sjukhusets verksamhetsplanering så att mål och uppdrag kan omsättas i aktiviteter, som sedan ska följas upp och rapporteras. Du ingår också i förvaltningsgruppen för sjukhusets styrmodell.
Andra arbetsuppgifter är att samordna olika typer av ärenden och uppdrag, där du självständigt utför uppgiften, deltar i en arbetsgrupp eller leder en arbetsgrupp för att nå önskat resultat. Det kan exempelvis handla om att genomföra utredningar , implementera nya arbetssätt och rutiner, hålla utbildningar, skapa styrande dokument, ta fram presentationsmaterial, eller skriva beslutsunderlag till politiken. Du är nyfiken på ny teknik och vill bidra till att utveckla arbetssätt med stöd av exempelvis digitalisering och AI.
Akademiska sjukhuset befinner sig i ständig förändring. Aktuella frågor varierar i sakinnehåll, omfattning, komplexitet och prioritet och utredargruppen har en nyckelroll i att stötta sjukhusets ledning i samarbete med andra funktioner. Du gillar variation och navigerar i arbetet på ett flexibelt sätt, för att anpassa dig efter situationen utan att förlora struktur och helhetssyn. Du arbetar skickligt med att skapa förtroendefulla relationer och har förståelse för såväl kärnverksamhetens som politikens behov och förutsättningar.
Vi söker dig med högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, statsvetenskap, juridik eller motsvarande. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift och har lätt att genom målgruppsanpassning formulera dig korrekt och tydligt.
Erfarenhet inom förändrings- och projektledning samt erfarenhet från arbete i politiskt styrd organisation är meriterande.
Din kompetens
Du som söker har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, tar ansvar för din uppgift. Du behärskar komplexa frågor och planerar, organiserar och prioriterat arbetet på ett effektivt sätt. Du tänker strategiskt och arbetar bra med andra människor. Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Helena Broberg administrativ chef, helena.broberg@akademiska.se
Facklig representant nås via växeln 018-611 00 00
