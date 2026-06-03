Nämndsekreterare Utbildningsförvaltningen
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen / Administratörsjobb / Kalmar Visa alla administratörsjobb i Kalmar
2026-06-03
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Som nämndsekreterare får du en nyckelroll i utbildningsnämndens administrativa processer. Du ansvarar för hela beredningskedjan inför central samverkan, presidium och nämnd, och säkerställer att ärenden hanteras rättssäkert, effektivt och i rätt tid.
I rollen ingår att:
• Planera, samordna och kvalitetssäkra ärendeflöden, kallelser, handlingar, protokoll, expediering och uppföljning av beslut
• Hantera inkommande handlingar, diarieföring/registratur, arkiv- och informationshantering samt stöd vid utlämnande av allmän handling
• Vara ett ledningsnära administrativt stöd till skolchef/förvaltningschef i frågor som rör planering, mötesstruktur, dokumentation och uppföljning
• Bidra till ordning, framförhållning och dokumentation vid interna möten och beredningar
• Driva förbättringsinitiativ inom administrativa och digitala arbetssätt i nära samverkan med digitaliseringsledare och andra funktioner
• Arbetet bedrivs huvudsakligen på plats, eftersom rollen är central i den dagliga samordningen och kräver närvaro nära verksamheten. Möjligheten till distansarbete är därför begränsad
Tyngdpunkten ligger på nämndsekreterarrollen, men du får även en viktig roll i att utveckla förvaltningens administrativa processer och digitala arbetssätt.Kvalifikationer
Rollen kräver en relevant akademisk examen, exempelvis inom offentlig förvaltning, statsvetenskap, ekonomi, juridik eller annan likvärdig utbildning. Du har erfarenhet av administrativt arbete, gärna från offentlig verksamhet, och är van vid dokumentation, samordning och strukturerade arbetsprocesser. Du arbetar noggrant och självständigt, har mycket god skriftlig förmåga och kan hantera flera frågor parallellt.
Du uttrycker dig väl på svenska och har god förståelse för offentlig förvaltning, politiskt styrda organisationer samt ärendehantering, sekretess och arkivfrågor. Du har även god digital kompetens och vana vid administrativa system och digitala mötes- och ärendeprocesser. Eftersom rollen innebär många kontaktytor behöver du vara kommunikativ och samarbetsinriktad, med förmåga att samverka med chefer, handläggare, registratur, politiska företrädare och andra stödfunktioner.
Meriterande är kurser inom kommunalrätt, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, arkiv- och diarieföring eller nämndadministration, liksom utbildning inom digitalisering, verksamhetsutveckling, processledning eller förändringsledning. Det är även meriterande med erfarenhet av ärendeberedning, protokollföring eller arbete i beslutsprocesser samt kunskap om diarieföring, registratur, arkiv, informationshantering och utlämnande av allmän handling.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga kompetenser. Rekrytering sker löpande, så tveka inte på att skicka in din ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328915". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
Östra sjögatan 18 (visa karta
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391 29 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Skolchef
Mats Linde 010-3526010 Jobbnummer
9943787